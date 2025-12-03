GNW-News: Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026

Werte in diesem Artikel

^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1)?Monument" oder das?Unternehmen" hat heute

seine Finanzergebnisse für die drei Monate zum 30. September 2025 (?Q1 GJ

2026") bekanntgegeben. Alle Angaben erfolgen in US-Dollar, sofern nicht anders

angegeben. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie unter www.sedar.com

(http://www.sedar.com).

Präsidentin und CEO Cathy Zhai kommentierte:?Im ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 setzte die Goldproduktion in der Selinsing-Goldmine in

Malaysia ihren stabilen Aufwärtstrend der vergangenen acht Monate fort und

stärkte damit den soliden Cashflow sowie unsere robuste Finanzlage." Umsatz und

Ergebnis können von Quartal zu Quartal variieren, abhängig von

Produktionsmengen, Betriebskosten, Goldpreisen und dem Zeitpunkt der

Goldverkäufe.

?Im ersten Quartal stiegen die liquiden Mittel um 16,9 Millionen USD auf 62,84

Millionen USD nach zuvor 45,94 Millionen USD. Dies sorgt für eine starke

Liquidität, um die Minenproduktion, die Cashflow-Generierung und den Gesamtwert

des Unternehmens zu erhalten und weiter auszubauen. Am Standort Selinsing laufen

derzeit Explorationsbohrungen, die auf potenzielle Erweiterungsbereiche der Mine

abzielen und zu einer Erhöhung der Mineralressourcen führen könnten. Zudem wurde

für das Murchison-Goldprojekt in Westaustralien eine interne wirtschaftliche

Bewertung durchgeführt, um potenzielle Möglichkeiten für eine zukünftige

Goldproduktion zu prüfen."

HIGHLIGHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026:

* Nettogewinn von 10,50 Millionen USD bzw. 0,03 USD je Aktie im ersten Quartal

des Geschäftsjahres 2026, verglichen mit einem Nettogewinn von 3,00

Millionen USD bzw. 0,01 USD je Aktie im ersten Quartal des Geschäftsjahres

2025;

* Bruttomarge von 22,43 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres

2026, ein Anstieg um 93 % gegenüber 11,61 Millionen USD im ersten Quartal

des Geschäftsjahres 2025;

* 62,84 Millionen USD an liquiden Mitteln zum Ende des ersten Quartals des

Geschäftsjahres 2026, ein Anstieg um 16,90 Millionen USD gegenüber 45,94

Millionen USD im Dreimonatszeitraum;

* 69,55 Millionen USD Netto-Umlaufvermögen, ein Anstieg um 11,01 Millionen USD

gegenüber 58,54 Millionen USD zum 30. Juni 2025;

* Produktionsleistung:

* 13.092 Unzen Gold wurden im Dreimonatszeitraum produziert (Q1 GJ

2025: 8.059 Unzen);

* 11.227 Unzen Gold wurden zu einem rekordhohen durchschnittlich

realisierten Preis von 3.498 USD je Unze verkauft, was einem Bruttoerlös

von 32,40 Millionen USD entspricht (Q1 GJ 2025: 9.270 Unzen zu einem

durchschnittlich realisierten Preis von 2.535 USD je Unze für einen

Bruttoerlös von 19,37 Millionen USD);

* Barkosten von 888 USD je verkaufte Unze (Q1 GJ 2025: 837 USD/Unze),

einschließlich höherer Lizenzgebühren aufgrund des gestiegenen

durchschnittlich realisierten Goldpreises;

* All-in-Sustaining-Kosten (AISC) von 1.037 USD je verkaufte Unze im

ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, ein Rückgang um 7 % gegenüber

1.115 USD je Unze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

* Explorationsbohrprogramme in Selinsing wurden fortgesetzt und zielten auf

eine potenzielle Verlängerung der Minenlebensdauer ab;

* Eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung wurde abgeschlossen und befand

sich beim Murchison-Goldprojekt in der Prüfung durch das Management;

* Die Heritage-Untersuchung wurde im Laufe des Quartals beim Murchison-

Goldprojekt von einem über die Aboriginal Corporation beauftragten

Fachberater abgeschlossen.

Summary of First Quarter Fiscal Year 2026 Production and Financial performance:

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended September

30,

2025 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (tonnes) 169,780 137,932

Waste removed (tonnes) 1,749,377 2,313,000

Gold Sulphide Production

Ore processed (tonnes) 239,447 189,676

Average mill feed grade (g/t) 1.94 1.74

Processing recovery rate (%) 87.57 76.22

Gold produced (oz)((1)) 13,092 8,059

Gold sold (oz) 11,227 9,270

Financial(expressed in thousands of US$) $ $

Revenue 32,400 19,371

Gross margin from mining operations 22,432 11,611

Net Income before other items 15,169 8,601

Net income 10,500 2,997

Cash flows provided by operations 19,186 9,676

Working capital 69,548 24,723

Earnings per share - basic and diluted

(US$/share) 0.03 0.01

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold price US$/oz US$/oz

Realized price - sulphide production 3,498 2,535

Cash cost per ounce sold

Mining 266 244

Processing 251 285

Royalties 295 231

Operations 76 77

-------------------------------

Total cash cost per ounce sold((2)) 888 837

Operation expenses 1 6

Corporate expenses - 2

Accretion of asset retirement obligation 5 6

Exploration and evaluation expenditures 45 1

Sustaining capital expenditures 98 263

-------------------------------

Total all-in sustaining costs per ounce

sold((3)) 1,037 1,115

-------------------------------------------------------------------------------

(Out of total 13,092 ounces of gold production reported in Q1 FY

((1)()) 2026, of which 572 ounces were production adjustments.)

(Total cash cost for sulphide plant production includes production

costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and

camp administration, royalties, and operating costs such as storage,

temporary mine production closure, community development cost and

property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes

amortization, depletion, accretion expenses, capital costs,

((2)()) exploration costs and corporate administration costs.)

(All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation

expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate

administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-

based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of

asset retirement obligations. Certain other cash expenditures,

((3)()) including tax payments and acquisition costs, are not included.)

ERGEBNISSE DER GOLDGEWINNUNG

* Die Sulfidflotationsanlage produzierte 13.092 Unzen Gold. Die Anlage

verarbeitete 239.447 Tonnen Sulfiderz bei einer verbesserten

durchschnittlichen Ausbeute von 87,57 %. Dies ist auf Anlagenverbesserungen

und Optimierungsmaßnahmen zurückzuführen sowie auf höhergradiges Übergangs-

und frisches Sulfiderz mit 1,94 g/t, das im Vergleich zum ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2025 verarbeitet wurde.

* Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 konzentrierten sich die

Abbauaktivitäten weiterhin auf Buffalo Reef und Felda Block 7. Die im

Quartal abgebaute Erzmenge lag um 23 % über dem Niveau des ersten Quartals

des Geschäftsjahres 2025. Aufgrund der erwarteten höheren Erztonnagen beim

Erreichen der Erzzone sank das Abraumverhältnis auf 10,30 gegenüber 16,77 im

ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

* Die im Quartal verarbeitete Erzmenge lag um 26 % über dem Niveau des ersten

Quartals des Geschäftsjahres 2025. Gründe dafür waren eine höhere

Anlagenverfügbarkeit, Optimierungsmaßnahmen sowie verbesserte Leistungen der

neuen Filterpresse, durch die der zuvor bestehende Engpass im

Verarbeitungsprozess beseitigt wurde.

FINANZERGEBNISSE

* Die Goldverkäufe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielten einen

Umsatz von 32,4 Millionen USD aus dem Verkauf von 11.227 Unzen Gold zu einem

rekordhohen durchschnittlich realisierten Preis von 3.498 USD je Unze (Q1 GJ

2025: 9.270 Unzen zu 2.535 USD je Unze für einen Bruttoerlös von 19,37

Millionen USD) aus der Sulfid-Flotationsanlage.

* Der Bergbaubetrieb erzielte vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und

Amortisationen eine Bruttomarge von 22,43 Millionen USD, was einem Anstieg

von 93 % gegenüber 11,61 Millionen USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres

2025 entspricht.

* Die Cash-Kosten aus der Sulfid-Goldproduktion stiegen im ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 leicht auf 888 USD je Unze gegenüber 837 USD je Unze im

ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Darin enthalten sind höhere

Lizenzgebühren aufgrund des gestiegenen durchschnittlich realisierten

Goldpreises.

* Der Netto-Cashflow aus operativen Aktivitäten belief sich im ersten Quartal

des Geschäftsjahres 2026 auf 19,19 Millionen USD, ein Anstieg um 9,51

Millionen USD gegenüber 9,68 Millionen USD im ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2025. Hauptgrund hierfür war die höhere Bruttomarge infolge

gestiegener Verkäufe von Goldkonzentrat zu höheren realisierten Goldpreisen.

* Die Barmittel und Barmittelequivalente des Unternehmens beliefen sich zum

30. September 2025 auf 62,84 Millionen USD, ein Anstieg um 16,90 Millionen

USD gegenüber 45,94 Millionen USD zum 30. Juni 2025. Und die kurzfristigen

Vermögenswerte überstiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 69,55

Millionen USD (30. Juni 2025: 58,54 Millionen USD), was eine starke Netto-

Umlaufvermögensposition unterstreicht.

MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Die im Zusammenhang mit der geotechnischen Standortuntersuchung während des

vierten Quartals des Geschäftsjahres 2025 durchgeführten Testarbeiten wurden

abgeschlossen. Während des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 wurde eine

Drohnenkartierung des TSF durchgeführt, und gegen Ende des Quartals begann die

bathymetrische Vermessung. Die Ergebnisse der kombinierten Drohnen- und

bathymetrischen Vermessungen werden genutzt, um die Dichte der abgesetzten

Tailings zu berechnen und die Lebensdauer der geplanten Erhöhung des

Dammbauwerks zu bestimmen.

Vorabbau und Zurückschneiden

Der Abbau in Buffalo Reef und Felda Block 7 wurde im ersten Quartal des

Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Im Grubenbereich BRC4 von Buffalo Reef wurden

Abbau- und Rückschnittarbeiten durchgeführt, um die Erz­kontinuität und die

nachhaltige Produktion sicherzustellen.

Erweiterung der Tailings-Lagereinrichtung (TSF)

Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erhöhung des Hauptdamms des TSF in Phase

6 auf 540 m RL richtete sich der Fokus auf die Phase-7-Erhöhung auf 545 m RL.

Die geotechnischen Untersuchungsarbeiten am Standort wurden fortgesetzt und die

Labortests abgeschlossen. Eine Drohnenkartierung über dem TSF wurde

durchgeführt, und eine bathymetrische Vermessung wurde eingeleitet.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Im Rahmen der laufenden Anlagenwartung wurden der Zuführförderer der primären

Kugelmühle, das Getriebe und der Austragstrichter ersetzt. Die Pumpen für den

Unterlauf des Konzentratverdickers sowie für die Aufbereitungsrückstände der

Reinigungsflotation wurden aufgerüstet. Die neue Filterpresse lief im Quartal

weiterhin zuverlässig, und die ursprüngliche Filterpresse wurde im Rahmen der

laufenden Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gelegentlich betrieben.

Forschung und Entwicklung

Die Versuchsreihen im Technikums- und Pilotmaßstab wurden an Proben

durchgeführt, die aus jenen Aufbereitungsrückstands-Lagereinrichtungen entnommen

wurden, die während der Inbetriebnahmephase der Flotationsanlage

Aufbereitungsrückstände aufgenommen hatten. Analyseergebnisse haben gezeigt,

dass das in den Proben enthaltene Restgold in erheblichem Umfang laugungsfähig

ist. Zusätzliche Versuchsreihen im Labormaßstab wurden unter Einsatz

alternativer Flockungsmittel sowohl für den Konzentrat- als auch für den

Wasserrückgewinnungs-Verdicker durchgeführt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse

wird ein weiterer Versuch im Anlagenmaßstab eingeleitet, um zu prüfen, ob die

Rückgewinnung bestimmter Rückstandsmaterialien im kommerziellen Maßstab

wirtschaftlich realisierbar ist. Daher wurde ein Betriebsplan eingeleitet, um

die Anlagenrückstände aus zukünftigen Kampagnen in einer separaten

Rückstandseinrichtung zu lagern, um sie, vorbehaltlich der Ergebnisse der

kommerziellen Tests, potenziell einer CIL-Verarbeitung zuzuführen.

Selinsing Lagerhaus Upgrade

Die erhöhte Produktion von Filterkuchen im ersten Quartal des Geschäftsjahres

2026 machte die begrenzte Kapazität des Konzen­tratlagers deutlich. Daher wurden

Pläne eingeleitet, das Gebäude im Verlauf des Geschäftsjahres 2026 um rund 50 %

zu erweitern und Lagerfläche für das Packsystem bereitzustellen, das bereits an

den Standort Selinsing geliefert und sicher eingelagert wurde. Die Installation

steht noch aus und hängt von den jeweiligen Versandanforderungen für das

Konzentrat ab. Ein Auftrag für die Erweiterung des Konzentrat­lagers wurde

vergeben; die Bauarbeiten sollen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026

beginnen. Die Verfüllarbeiten für das Fundament auf der Baustelle wurden unter

Verwendung geeigneter Abfallmaterialien aus der Grube abgeschlossen.

Murchison-Goldprojekt

Explorations- und Erschließungsaktivitäten am Standort Murchison wurden im

ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Der Schwerpunkt lag sowohl

auf regionalen Zielgebieten jenseits der bekannten Vererzungen als auch auf

potenziellen Erweiterungen bestehender Ressourcen, während zugleich frühe

Produktionsmöglichkeiten bewertet wurden. Das Unternehmen prüfte zudem weitere

Optionen für einen Produktionsneustart, einschließlich der Umsetzbarkeit einer

Durchsatzsteigerung der weiterhin in Wartung befindlichen Burnakura-Anlage.

Eine kulturhistorische Untersuchung wurde im Laufe des Quartals abgeschlossen.

Das Unternehmen hat ein Bohrprogramm geplant, um die historischen Ressourcen im

Gabanintha-Goldprojekt zu bestätigen und im Rahmen eines NI 43-101-

Ressourcenberichts zu aktualisieren. Das Bohrprogramm wird nach Abschluss der

Ergebnisse der kulturhistorischen Untersuchung und vorbehaltlich der

behördlichen Genehmigungen starten.

Eine konzeptionelle wirtschaftliche Bewertung wurde abgeschlossen und befand

sich beim Murchison Gold Project in der Prüfung durch das Management. Der

validierte Datensatz wurde SRK zur Verfügung gestellt, um die interne

konzeptionelle Wirtschaftlichkeitsstudie zu unterstützen. Der Datensatz umfasst

sämtliche historischen und aktuellen Bohrlochdaten in Gabanintha und wurde im

Geschäftsjahr 2025 geprüft. Parallel dazu wurden Bohrkernproben nach

Fertigstellung des neuen Kernschuppens in Burnakura für die geologische

Untersuchung neu organisiert.

Technische Prüfungen und Gespräche wurden mit mehreren Engineering-Unternehmen

geführt, um Investitions- und Betriebskostenschätzungen zu erhalten, die den

Wiederanlauf der Goldverarbeitung und des Camp-Betriebs unterstützen.

Wartung und Instandhaltung wurden fortgeführt, um die Aufbereitungsanlage,

Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen, Büros und die zugehörige Infrastruktur

in einwandfreiem Zustand zu halten. Weitere Verbesserungen wurden im Laufe des

Quartals vorangetrieben, sodass der Standort für einen Produktionsneustart

bereit ist.

Exploration

Malaysia

Das Explorationsbohrprogramm in Buffalo Reef wurde im Laufe dieses Quartals

vorangetrieben; 14 Bohrungen wurden abgeschlossen und insgesamt 1.444,70 Meter

niedergebracht. Das Bohrprogramm richtete sich auf potenzielle

Erweiterungsbereiche der Mine, um zusätzliche Oxid- und Sulfidvererzungen zu

identifizieren und die Ressourcen außerhalb der aktuellen Grubenhülle

aufzuwerten. Die Ergebnisse könnten, vorbehaltlich weiterer Studien, in die

zukünftige Lebensdauer- und Minenplanung einfließen. Es wurde in mehrere Phasen

ausgeweitet, die auf potenzielle mineralisierte Erweiterungen abzielen. Zum Ende

des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 waren im Rahmen des

Ressourcenerweiterungsprogramms insgesamt 2.236,70 Meter gebohrt worden, und

2.062 Proben wurden im Quartal für den Versand an ein anerkanntes externes

Analyselabor vorbereitet.

Westaustralien

Beim Murchison Gold Project setzte das Unternehmen im Quartal die Überprüfung

der historischen Ressourcen in Gabanintha und Burnakura fort, einschließlich der

Analyse der historischen Daten. Die erste Planung wurde abgeschlossen, um

Infill- und Erweiterungsbohrziele an beiden Standorten zu definieren, mit dem

Ziel potenzieller Ressourcenerweiterungen.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in

Malaysia und des Murchison-Goldprojekts im Gebiet Murchison in Westaustralien

ist. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in

Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben

Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 280 Mitarbeiter

und verpflichtet sich zu höchsten Standards im Umweltmanagement, in der sozialen

Verantwortung sowie in Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die

umliegenden Gemeinden.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der

Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet

wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro

Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben

generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere

Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und

Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des

Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen

Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;

Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der

Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und

der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und

alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige

Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,

treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann

keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser

sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

