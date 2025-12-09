GNW-News: Monument Mining gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre bekannt
^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining
Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") freut
sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung (die?AGM") bekannt zu geben,
die am 8. Dezember 2025 in Vancouver, British Columbia, stattfand.
Das Unternehmen verzeichnete mit 43,23 % der abgegebenen Stimmen eine
Rekordbeteiligung an der Hauptversammlung. Die in der Informationsbroschüre vom
27. Oktober 2025 vorgeschlagenen Beschlüsse wurden mit jeweils mehr als 95% "Ja-
Stimmen" angenommen, darunter: Festlegung der Anzahl der Vorstandsmitglieder für
das kommende Jahr auf fünf, nämlich Graham Dickson, Cathy Zhai, Zaidi Harun,
Dato' Sia Hok Kiang und Jean-Edgar de Trentinian, sowie Ernennung von Davidson
and Company LLP als Wirtschaftsprüfer.
Graham Dickson, Vorsitzender der Versammlung, erklärt:?2025 ist ein Meilenstein
für das Unternehmen, das sich durch eine erhebliche Steigerung des Shareholder
Value und robuste operative Erfolge auszeichnet. Mit Blick auf das Geschäftsjahr
2026 bleibt unser Team weiterhin bestrebt, unsere Mineralvorkommen zu
erschließen und zu erweitern, um den Wert des Unternehmens für alle Stakeholder
zu steigern. Wir möchten uns herzlich bei allen Aktionären bedanken, die an der
diesjährigen Versammlung teilgenommen und abgestimmt haben."
Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im Informationsrundschreiben
von Monument, das auf SEDAR (www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca))
verfügbar ist, oder auf unserer Website unter www.monumentmining.com
(http://www.monumentmining.com).
Über Monument
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer
Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in
Malaysia und des Murchison-Goldprojekts im Gebiet Murchison in Westaustralien
ist. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in
Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben
Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 280 Mitarbeiter
und verpflichtet sich zu höchsten Standards im Umweltmanagement, in der sozialen
Verantwortung sowie in Gesundheit und Sicherheit für seine Mitarbeiter und die
umliegenden Gemeinden.
Cathy Zhai, Präsidentin und CEO
Monument Mining Limited
Suite 1580-1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6
FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
www.monumentmining.com oder kontaktieren Sie:
Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102
rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)
?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung."
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen
über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten
(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die
Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine
historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf
seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase
bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,
Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff
von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der
geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den
Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und
Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im
Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen
wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",
?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft
nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.
Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,
Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden
?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren
Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften
wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere
Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,
Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten
sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von
Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem
Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und
des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im
Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu
beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die
der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der
Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet
wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro
Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben
generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere
Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und
Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des
Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen
Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;
Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der
Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und
der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des
Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage
sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten
zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von
Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und
alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des
Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens
beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter
www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige
Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse
von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,
treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass
Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann
keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als
zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse
erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser
sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen
legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Nachrichten zu Monument Mining Ltd.
Analysen zu Monument Mining Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2009
|Monument Mining Limited hat Potenzial
|Haywood Securities
|09.10.2008
|Monument Mining für Risikobereite
|Der Aktionär
|15.11.2007
|Monument Mining eine Wette wert
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2009
|Monument Mining Limited hat Potenzial
|Haywood Securities
|09.10.2008
|Monument Mining für Risikobereite
|Der Aktionär
|15.11.2007
|Monument Mining eine Wette wert
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
