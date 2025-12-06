GNW-News: Monument gibt erste Ergebnisse aus 16 Bohrlöchern des Erweiterungsbohrprogramms der Selinsing-Mine bekannt

Werte in diesem Artikel

^VANCOUVER, British Columbia, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) (?Monument" oder das?Unternehmen") freut

sich, die ersten 16 Bohrergebnisse aus dem ersten Erweiterungsbohrprogramm der

BR/Felda-Mine bekanntzugeben und ein Update zu den Bohraktivitäten zur

Minenerweiterung in der Selinsing-Goldmine bereitzustellen. Die Arbeiten

umfassen die Goldprojekte Selinsing und Buffalo Reef im Bundesstaat Pahang im

Central Gold Belt von Westmalaysia.

Cathy Zhai, President und CEO von Monument Mining, kommentierte:?Wir sind sehr

zufrieden und zuversichtlich mit den ersten 16 Analyseergebnissen aus dem

Explorationsbohrprogramm in den anvisierten potenziellen Erweiterungszonen der

Mine, einschließlich der Bereiche außerhalb der Grubenhüllen von Buffalo

Reef/Felda (BR/Felda-Mine-Erweiterungsbohrungen) sowie der Grubenhüllen von

Selinsing (Selinsing-Mine-Erweiterungsbohrungen). Diese Zonen umfassen alle

derzeit definierten Ressourcen (www.SedarPlus.ca: NI 43-101 Technical Report

'Selinsing Gold Sulphide Project', 31. Januar 2019) (die Zielgebiete für eine

mögliche Minenerweiterung). Ziel des Erweiterungsbohrprogramms ist es, die

Goldressourcen zu erhöhen und potenziell die Lebensdauer der Selinsing-Goldmine

zu verlängern."

Das Zielgebiet der BR/Felda-Mine-Erweiterung umfasst eine Fläche von 115 Acres

und bildet die Grundlage für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der

derzeit definierten Mineralressourcen, was, vorbehaltlich weiterer Studien,

künftige LOM-Planungen unterstützen könnte (Abbildung 1). Ein erfolgreicher

Abschluss der aktuellen Bohrungen könnte das Potenzial haben, eine Erweiterung

der Grube bei Buffalo Reef/Felda zu unterstützen.

Die Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025.

Bislang wurden 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.952 m abgeschlossen.

Abbildung 1. Planansicht von Buffalo Reef Central mit Darstellung der LOM-

Grubenhüllen sowie der Grundfläche der erweiterten Grubenhülle.

HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS

Die ersten siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher des Erweiterungsbohrprogramms bei

Buffalo Reef/Felda wurden abgeschlossen. Hohe Goldgehalte in den

Analyseergebnissen wurden zurückgemeldet.

* Für sechzehn (16) Bohrlöcher liegen Analyseergebnisse vor; die Ergebnisse

aus elf (11) Bohrlöchern stehen noch aus.

* Zu den wichtigsten Highlights gehören:

* MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au

ab 2 m und

6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m

* MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und

1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m

* MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m

* MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich

5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m

* MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und

8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m

* MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m

Das Erweiterungsbohrprogramm umfasst insgesamt 118 geplante Bohrlöcher über

17.477 m, bestehend aus 109 Bohrlöchern über 15.377 m im Buffalo-Reef-

Goldprojekt und in den Erweiterungszonen der Felda-Mine (Buffalo Reef/Felda Mine

Expansion Drilling). Darüber hinaus sollen neun (9) Bohrlöcher über 2.100 m im

Erweiterungszielgebiet des Selinsing-Goldprojekts (Selinsing Mine Expansion

Drilling) niedergebracht werden, um die Einfall- und Streichrichtungsausdehnung

der mineralisierten Struktur zu testen und damit eine wichtige Orientierung für

zukünftige Arbeiten zu liefern.

Monument hat ein Budget von 2,5 Millionen USD vorgesehen, um beide

Erweiterungsbohrprogramme abzuschließen, mit dem Ziel einer vollständigen

Fertigstellung bis Ende Juni 2026. Die Bohrungen zur Minenerweiterung sollen bis

März 2026 abgeschlossen sein, wobei die endgültigen Analyseergebnisse bis Ende

Juni 2026 erwartet werden.

Der Erfolg des Bohrprogramms könnte potenziell zur Entwicklung eines

großflächigen Tagebaus führen. Das Bohrprogramm zur Minenerweiterung,

einschließlich der Bohrstrategie sowie der Priorisierung der Zielgebiete und

Bohransätze, wird eng überwacht und regelmäßig überprüft und kann entsprechend

angepasst werden.

ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM FÜR DIE MINE BUFFALO REEF/FELDA

Für das Erweiterungsbohrprogramm der Mine Buffalo Reef/Felda sind insgesamt 109

Bohrlöcher über 15.377 m geplant (Tabelle 1) (Abbildung 2 und Abbildung 3) und

gliedern sich in Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m sowie Phase 2 mit 36

Bohrlöchern über 5.012 m.

Abbildung 2. Planansicht von Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4), welche

die vorgeschlagenen und bereits abgeschlossenen Bohransatzpunkte des

Erweiterungsbohrprogramms für die Mine Buffalo Reef/Felda sowie die bislang

eingegangenen Analyseergebnisse zeigt. Die Bohrungen werden in der Regel

orthogonal zu der jeweils anvisierten geologischen Zone durchgeführt.

Abbildung 3. Längsschnitt A-A durch Buffalo Reef Central, der die in den

Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und

Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.

Aktueller Fortschritt

Siebenundzwanzig (27) Bohrlöcher über insgesamt 2.952 m (Tabelle 2) wurden

bislang abgeschlossen; bei elf (11) dieser Bohrlöcher stehen die

Analyseergebnisse noch aus. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend

(Abbildung 2, Tabelle 3), da mineralisierte Goldabschnitte sowohl im

Zwischenbereich zwischen BRC3 und BRC4 als auch außerhalb des aktuellen

geologischen Modells identifiziert wurden. Der Schwerpunkt der Bohrungen und der

anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um den laufenden Minenbetrieb nicht zu

beeinträchtigen.

Der Bohrfortschritt wurde inzwischen beschleunigt. Zuvor lag der Bohrfortschritt

wie erwartet hinter dem Zeitplan, da ein Bohrgerät zur Priorisierung der

Gehalts-Kontrollaktivitäten umdisponiert wurde. Zwei zusätzliche

Diamantbohrgeräte wurden inzwischen von einem örtlichen Auftragnehmer

bereitgestellt und Ende November 2025 für die Bohrarbeiten in Betrieb genommen.

Ein aktualisiertes geologisches Modell, eine überarbeitete Ressourcenschätzung

und eine aktualisierte Ressourcenmeldung werden folgen, mit dem Ziel einer

Fertigstellung bis Oktober 2026.

Zur Unterstützung bei der Ausarbeitung des Bohrprogramms zur Minenerweiterung

nutzte das Unternehmen eine erweiterte Grubenhülle, die aus einer

Optimierungsstudie für den Tagebau der Projekte Selinsing und Buffalo Reef

abgeleitet wurde. Die Grubenhülle wurde erstellt, indem räumliche

Einschränkungen, wie z.B. durch Infrastruktur, entfernt wurden, um eine

erweiterte Grubenhülle um die Mineralressourcen des Projekts zu modellieren. Die

erweiterte Grubenhülle umfasst Bereiche außerhalb des aktuellen LOM, die das

Potenzial aufweisen, zusätzliche Mineralressourcen zu generieren und,

vorbehaltlich weiterer Studien, künftige LOM-Planungen unterstützen könnten.

Der Bohransatz in zwei Phasen ist nachfolgend dargestellt.

Buffalo Reef/Felda - Erweiterungsbohrungen - Phase 1

Phase 1 mit 73 Bohrlöchern über 10.365 m ist in Abbildung 2 dargestellt.

Das Erweiterungsbohrprogramm der Phase 1 bei Buffalo Reef/Felda konzentriert

sich auf die Zielgebiete der Minenerweiterung, um das Potenzial zur Ausweitung

der derzeit definierten Mineralressourcen zu bewerten, was vorbehaltlich

weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Dies erfolgt über

die aktuellen LOM-Grubenhüllen bei Buffalo Reef/Felda hinaus (Abbildung 3), wie

nachfolgend definiert:

1. Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC3) und Buffalo Reef

Central (BRC4), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb

bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.

2. Zwischenbereich zwischen Buffalo Reef Central (BRC2) und Buffalo Reef

Central (BRC3), Mineralisierung außerhalb der LOM-Grube, jedoch innerhalb

bzw. angrenzend an eine erweiterte Grubenhülle.

3. Einfallerweiterung von Buffalo Reef Central (BRC4), Mineralisierung

außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an die

erweiterte Grubenhülle.

4. Strukturelle Erweiterung von Buffalo Reef Central (BRC2) und Step-out-

Bohrungen, außerhalb der LOM-Grubenform, jedoch innerhalb bzw. angrenzend an

die erweiterte Grubenhülle.

Die Zwischenbereiche zwischen den Gruben BRC2 und BRC3 (Abbildung 4) sowie

zwischen BRC3 und BRC4 gelten weiterhin als aussichtsreich für Mineralisierung

in geringer Tiefe. Dennoch ist dieser Bereich noch nicht entwickelt und

erfordert zusätzliche Bohrungen, um die geologische Modellierung zu verbessern

und die aktuellen Mineralressourcen potenziell zu erweitern.

Beobachtungen aus den Bohrergebnissen, die nach der Ressourcenmodellierung 2016

gewonnen wurden, zeigen eine Fortsetzung der hochgradigen Goldmineralisierung im

Zwischenbereich BRC2/BRC3 sowie im Zwischenbereich BRC3/BRC4. Zudem weist eine

mögliche Steilstellung des Erzkörpers entlang der östlichen Scherzone auf eine

potenzielle Einfallerweiterung hin.

Die Goldmineralisierung in BRC2, BRC3 und BRC4 ist in zwei Hauptscherstrukturen

- einer westlichen und einer östlichen - zu finden (Abbildung 5), die sich

entlang des Streichens und in Einfallrichtung aufweiten und verjüngen. Das große

Volumen hochgradiger Goldmineralisierung ist entlang des Knicks der Scherzone

angereichert oder durch Antiformen oder andere Querstrukturen in der Tiefe

strukturell kontrolliert eingeschlossen wird.

Abbildung 4. Typischer Querschnitt durch den Zwischenbereich zwischen Buffalo

Reef Central Grube 2 und Grube 3 bei 3650 mN, Blickrichtung nach Norden (80 m

breites Fenster; Hinweis auf die begrenzte Bohrdichte).

Abbildung 5: Darstellung der goldmineralisierten Domänen (tatsächlich abgebaute

Erze bei mRL500, mRL475 und mRL450), die innerhalb der westlichen und östlichen

Scherstrukturen in BRC2, BRC3 und BRC4 beherbergt sind.

Buffalo Reef Erweiterungsbohrungen - Phase 2

Das Bohrprogramm der Phase 2 bei Buffalo Reef konzentriert sich auf Zielgebiete

der Minenerweiterung, die das Potenzial aufweisen, neue mineralisierte Zonen

sowie strukturelle und Einfallerweiterungen der Mineralisierung außerhalb der

erweiterten Grubenhülle zu definieren (Abbildung 3).

Für Phase 2 sind insgesamt 36 Bohrlöcher über 5.012 m geplant, um die aktuellen

Mineralressourcen zu erweitern, insbesondere in den Zwischenbereichen sowie

unterhalb der bestehenden Gruben BRC2, BRC3 und BRC4 von Buffalo Reef, außerhalb

der erweiterten Grubenhülle.

Die Bohrprogramme werden von den eigenen Bohrteams und mit unternehmenseigenem

Gerät von Monument durchgeführt, überwiegend mittels PQ- (groß) und HQ- (mittel)

Diamantbohrtechnik, ergänzt durch geringfügige RC-Bohrungen. Diese Technik

liefert kontinuierliche Gesteinsproben, die anschließend untersucht werden, um

den Mineralgehalt, die Gesteinsarten und die geologischen Strukturen zu

analysieren. Die gesamte Länge jedes Bohrlochs wird als Halbkern beprobt. Um den

geplanten Fertigstellungstermin einzuhalten, wurden Mitte November 2025 zwei

zusätzliche externe Bohrgeräte eingesetzt, sodass insgesamt vier Bohrgeräte für

das Minenerweiterungsprogramm zur Verfügung stehen.

Im Zwischenbereich BRC3/BRC4 wurde eine flach liegende, oberflächennahe

Goldmineralisierung angetroffen in:

* MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t ab 2 m, einschließlich 1 m mit 1,41 g/t Au ab 2

m und

6 m mit 1,9 g/t Au ab 8 m

* MBRDD611: 3 m mit 4,66 g/t Au und 1,28 % Sb ab 6,9 m

Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar.

Der Schnittpunkt in MBRDD611 liegt 20 m entlang des Streichens einer zuvor

modellierten Goldstruktur. Der in MBRRC579 durchteufte Abschnitt stellt eine

isolierte Mineralisierung im Hangenden (FW) der modellierten Erzstrukturen dar.

Beide Schnittpunkte liegen außerhalb des aktuellen geologischen Modells; die

Ergebnisse werden weiterhin ausgewertet, um ihre Auswirkungen vollständig zu

verstehen.

Fünf (5) Bohrlöcher, die im Rahmen der Erweiterungsbohrungen bei Buffalo Reef

niedergebracht wurden (Abbildung 2), lieferten positive Ergebnisse:

* MBRRCDD01: 5 m mit 2,01 g/t Au und 0,47 % Sb ab 149 m und

1 m mit 1,14 g/t Au und 0,2 % Sb ab 160 m

* MBRRCDD02: kein signifikantes Ergebnis

* MBRDD600: 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb ab 55 m

* MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb ab 43 m, einschließlich

5 m mit 6,33 g/t Au und 0,79 % Sb ab 45 m

* MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb ab 22 m und

8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb ab 26 m

Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar.

MBRRCDD01 durchteufte eine Mineralisierung außerhalb und entlang des Streichens

der zuvor modellierten Goldstruktur. MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 (Abbildung

6) bestätigten vorhandene, jedoch bislang unzureichend bebohrte Goldstrukturen.

Die Identifizierung von Goldunzen innerhalb der Zwischenzone würde es

ermöglichen, die Gruben zu verbinden und zu erweitern, was vorbehaltlich

weiterer Studien künftige LOM-Planungen unterstützen könnte. Die angegebenen

Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren

Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die

geologische Modellierung abgeschlossen ist.

Für die Bohrungen MBRDD612, MBRDD615, MBRDD616, MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612,

die den Zwischenbereich BRC2/BRC3 testen, sowie für MBRDD614, MBRRC580 und

MBRRC581, die den Zwischenbereich BRC3/BRC4 testen, stehen die Analyseergebnisse

noch aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Abbildung 6. Querschnitt durch Buffalo Reef Central Grube 3 bei 3880 mN,

Blickrichtung nach Norden (40 m breites Fenster), mit Darstellung der

historischen Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen MBRDD600, MBRDD601 und

MBRDD602 sowie der 2 Hauptmineralisierungsziele, die mit der östlichen und

westlichen Scherzone in Zusammenhang stehen.

SELINSING - ERWEITERUNGSBOHRPROGRAMM

Das Erweiterungsbohrprogramm für Selinsing umfasst 9 Bohrlöcher über insgesamt

2.100 m (Tabelle 4) und gliedert sich in Phase 1 mit 3 Bohrlöchern über 480 m

sowie Phase 2 mit 6 Bohrlöchern über 1.620 m.

Selinsing - Phase 1

Das Bohrprogramm in Selinsing wird die hochgradige Tiefenerweiterung sowie

lokale Erweiterungen der modellierten Goldstrukturen innerhalb der erweiterten

Grubenhülle von Selinsing testen. Das Programm umfasst 3 Bohrlöcher mit einer

Gesamtlänge von 480 m.

Die historische Goldproduktion und die verbleibenden Mineralressourcen in

Selinsing konzentrieren sich überwiegend rund um die Grube Selinsing 4

(Abbildung 7). Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen, und durch

Verfeinerungen der interpretierten strukturellen Ausrichtung der Erzbereiche

(beschrieben in der vorherigen Pressemitteilung vom 7. Juli 2025[1]) konnten

verbesserte Bohrziele definiert werden, um potenzielle Streicherweiterungen des

Lagerstättenkörpers wirksamer zu testen.

Abbildung 7. Darstellung des historisch abgebauten Erzes in den Gruben Selinsing

4, 5 und 6 sowie der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung.

Die Überarbeitung und Aktualisierung der derzeitigen Selinsing-Mineralressource

wird derzeit untersucht und wird die mittel- und langfristige

Minenentwicklungsstrategie für das Selinsing-Goldprojekt maßgeblich

beeinflussen.

Selinsing - Phase 2

Ein erstes Bohrprogramm mit 6 Bohrlöchern über insgesamt 1.620 m wurde geplant,

um die Fortsetzung in Einfall- und Streichrichtung der schergebundenen

Goldmineralisierung außerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing zu

testen. Abhängig von den Bohrergebnissen werden weitere Folgebohrungen

durchgeführt, um die Ressource außerhalb der erweiterten Tagebaugrenze

weiterzuentwickeln.

Das Bohrprogramm (Buffalo Reef und Selinsing) soll bis Juni 2026 vollständig

abgeschlossen sein. Die Verfeinerung des Mineralisierungsmodells und seiner

Interpretation wird ein fortlaufender Prozess sein, um die

Ressourcenaktualisierung zu unterstützen, deren Veröffentlichung für Oktober

2026 vorgesehen ist.

Bohrungen, Analytik und QA/QC

Das unternehmensinterne Bohrteam von Monument wurde wieder zusammengestellt und

durch zwei generalüberholte Desco-SP-6500SA-Bohrgeräte (Kapazität bis 350 m

Tiefe) unterstützt. Eines der Bohrgeräte wird mit einem Mehrzweck-Bohrkopf

ausgestattet, der einen Wechsel zwischen Reverse-Circulation- (?RC") und

Diamantbohrungen (?DD") ermöglicht. Zwei zusätzliche externe Bohrgeräte wurden

eingesetzt, um die Einhaltung des Zeitplans zu unterstützen.

Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen

von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ

(Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.

Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären

Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände

verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die

Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.

Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang,

Selangor, übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q)

sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht.

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa

alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt.

Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in

die Microsoft?Access?Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden

überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS

vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem

Trushot?Digital?Downhole?Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten

werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden alle

30-40?m durchgeführt.

Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst

und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die

Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1?m?Abschnitts ermittelt. Die

geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie,

Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide

usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.

Tabelle 1. Bohrlochansätze für die geplante Buffalo?Reef-

/Felda?Minen?Erweiterungsbohrung

+------------+-----------------+ |

|Minenraster | MRSO | |

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|Bohrloch-ID|Ost|Nord|RL |Ost |Nord |RL |Tiefe (m)|Azimut|Dip|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|1 |707|4760|512|421209|472801|120|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|2 |685|4760|514|421187|472798|123|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|3 |662|4760|509|421165|472795|118|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|4 |712|4800|497|421208|472842|105|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|5 |690|4800|497|421186|472839|106|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|6 |668|4800|496|421165|472836|104|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|7 |707|4839|494|421198|472879|103|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|8 |680|4839|496|421172|472876|104|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|9 |657|4839|499|421149|472872|107|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|10 |600|4760|513|421103|472786|122|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|11 |577|4760|514|421080|472783|123|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|12 |574|4800|498|421071|472822|106|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|13 |596|4800|498|421094|472826|106|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|14 |659|3997|448|421268|472039|56 |120 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|15 |667|3620|514|421328|471667|122|140 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|16 |630|3820|450|421265|471860|58 |65 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|17 |645|3820|450|421279|471862|58 |100 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|18 |794|3840|496|421424|471903|104|200 |270 |-55|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|19 |792|3860|498|421419|471922|106|205 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|20 |636|3900|450|421259|471940|58 |85 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|21 |765|3980|497|421376|472037|105|185 |270 |-55|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|22 |634|4020|445|421241|472058|53 |70 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|23 |634|4020|445|421240|472058|53 |90 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|24 |625|4040|445|421229|472077|53 |50 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|25 |721|4100|492|421315|472150|101|145 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|26 |710|4300|470|421277|472346|78 |130 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|27 |732|4300|470|421298|472349|78 |130 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|28 |767|4320|475|421330|472374|83 |220 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|29 |772|4340|475|421332|472395|83 |230 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|30 |683|4360|465|421242|472402|73 |100 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|31 |720|4360|465|421278|472407|73 |145 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|32 |793|4360|476|421350|472417|84 |208 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|33 |734|4400|467|421286|472449|76 |150 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|34 |775|4400|471|421327|472454|79 |190 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|35 |821|4400|475|421372|472461|83 |230 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|36 |728|4420|465|421278|472468|73 |140 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|37 |793|4420|471|421342|472477|80 |190 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|38 |727|4460|465|421270|472507|73 |135 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|39 |787|4460|473|421330|472516|81 |160 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|40 |831|4460|476|421374|472522|84 |205 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|41 |791|4500|475|421328|472556|84 |160 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|42 |712|4520|465|421248|472565|73 |120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|43 |767|4520|470|421302|472572|78 |156 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|44 |800|4540|475|421332|472597|84 |200 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|45 |786|4560|470|421315|472614|79 |175 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|46 |680|4600|467|421205|472639|75 |102 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|47 |786|4600|473|421310|472654|81 |135 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|48 |673|4620|470|421195|472658|78 |70 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|49 |676|4660|470|421192|472698|78 |78 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|50 |680|4680|478|421194|472718|86 |80 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|51 |750|4680|481|421262|472728|89 |80 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|52 |627|3126|500|421358|471172|108|180 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|53 |691|3600|510|421355|471650|119|125 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|54 |840|4300|495|421405|472364|104|210 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|55 |747|3466|494|421430|471526|102|230 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|56 |651|3640|519|421310|471684|127|150 |270 |-70|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|57 |771|3466|497|421453|471530|105|250 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|58 |798|3840|497|421427|471903|105|220 |270 |-70|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|59 |705|3740|505|421350|471791|113|200 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|60 |666|3700|518|421316|471746|126|200 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|61 |757|3420|491|421446|471482|99 |215 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|62 |639|3920|450|421259|471960|58 |100 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|63 |662|4060|451|421263|472102|59 |80 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|64 |677|3860|450|421306|471906|59 |120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|65 |641|4060|450|421241|472099|58 |80 |270 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|66 |351|2955|522|421109|470965|131|120 |270 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|67 |458|2980|523|421212|471004|131|120 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|68 |564|3688|550|421218|471720|158|50 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|69 |554|3708|550|421205|471738|158|50 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|70 |580|3780|550|421221|471813|158|60 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|71 |592|3803|450|421229|471838|58 |50 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|72 |606|3812|450|421242|471849|59 |50 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|73 |780|4017|495|421385|472076|103|220 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|74 |588|4147|550|421177|472178|158|80 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|75 |673|4163|550|421259|472205|158|150 |270 |-55|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|76 |707|4151|550|421295|472199|158|160 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|77 |589|4177|550|421174|472207|158|100 |270 |-55|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|78 |683|4190|496|421265|472234|104|150 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|79 |735|4193|496|421316|472244|104|180 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|80 |641|4200|496|421222|472238|104|130 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|81 |601|4205|496|421182|472238|104|110 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|82 |757|3500|499|421435|471561|107|230 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|83 |779|3821|499|421412|471882|107|200 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|84 |757|3380|490|421452|471442|99 |230 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|85 |623|3920|450|421244|471958|58 |80 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|86 |619|3997|445|421229|472034|54 |100 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|87 |769|4040|494|421371|472097|102|140 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|88 |731|3500|494|421409|471557|102|210 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|89 |761|3801|501|421397|471860|109|200 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|90 |686|3720|512|421334|471769|120|200 |270 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|91 |647|3660|521|421303|471704|130|150 |270 |-80|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|92 |707|3540|494|421380|471593|102|210 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|93 |741|3780|504|421380|471836|112|200 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|94 |786|3380|492|421480|471446|100|250 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|95 |646|3680|522|421300|471724|130|120 |270 |-70|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|96 |640|3940|450|421258|471980|58 |100 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|97 |730|3540|499|421402|471597|108|230 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|98 |726|3765|506|421367|471819|114|200 |270 |-80|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|99 |784|3420|493|421472|471485|101|250 |270 |-50|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|100 |618|3940|450|421236|471977|58 |80 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|101 |650|3960|450|421264|472001|59 |120 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|102 |628|3960|450|421243|471998|58 |100 |0 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|103 |622|3880|450|421248|471918|58 |100 |270 |-70|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|104 |626|4074|550|421225|472111|158|70 |270 |-90|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|105 |595|4040|445|421199|472073|53 |50 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|106 |645|3860|450|421273|471902|58 |100 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|107 |656|3900|450|421279|471943|59 |90 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|108 |786|4239|496|421360|472296|104|53 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|109 |786|4240|496|421360|472297|104|240 |270 |-60|

+-----------+---+----+---+------+------+---+---------+------+---+

Tabelle 2. Liste der zum Zeitpunkt des Berichts abgeschlossenen Bohrlöcher.

+------------------+-------------------+ |

| Minenraster | MRSO | |

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| |Bohrloch-| | | | | | |Tiefe| | |Azimut|Azimut| |

| |ID |Ost |Nord |RL |Ost |Nord |RL |(m) |Methode |Größe|(Mine)|(RSO) |Dip |

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|1 |MBRRCDD01|627 |3126 |500 |421358|471172|108.4|171.9|RC/Diamant|HQ |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|2 |MBRRCDD02|458 |2980 |522 |421212|471004|130.7|122.5|RC/Diamant|HQ |265(0)|257(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|3 |MBRRC579 |589 |4177 |496 |421174|472207|104.3|84.0 |RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|4 |MBRDD600 |656 |3900 |450 |421279|471943|58.7 |90.6 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|5 |MBRDD601 |645 |3860 |450 |421273|471901|58.3 |100.2|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|6 |MBRDD602 |621 |3880 |450 |421248|471918|58.2 |101.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|7 |MBRDD603 |707.4|4151.5|492.5|421294|472199|100.7|125.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|8 |MBRDD604 |771.9|4040.6|493.5|421374|472098|101.7|140.1|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|9 |MBRDD605 |673.4|4162.8|495.8|421259|472205|104.0|183.9|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|10|MBRDD606 |625.9|4074.3|455.1|421225|472111|63.3 |71.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|11|MBRDD607 |554.4|3707.8|484.9|421205|471738|93.1 |50.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|12|MBRDD608 |564.3|3687.6|485.3|421218|471720|93.5 |50.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|13|MBRDD609 |580.4|3779.9|455.2|421221|471813|63.4 |62.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|14|MBRDD610 |786.0|4238.9|495.6|421360|472296|103.8|53.4 |Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|15|MBRDD611 |640.4|4200.1|495.8|421221|472238|104.0|130.9|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|16|MBRDD612 |600.9|4205.4|496.0|421182|472237|104 |110.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|17|MBRDD613 |682.7|4189.4|495.8|421265|472233|104.0|150.7|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|18|MBRDD614 |734.1|4193.7|495.6|421315|472244|104 |180.3|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|19|MBRDD615 |786.7|3861.6|497.5|421414|471923|106 |180.6|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|20|MBRDD616 |779.4|3849.7|497.7|421408|471910|106 |206.4|Diamant |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|21|MBRRC578 |351.5|2955.2|522.4|421109|470965|131 |60.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|22|MBRRC581 |787.2|4240.2|495.7|421361|472298|103.8|84.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|23|MBRRC580 |588.5|4147.4|485.7|421177|472178|93.9 |80.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|24|MBRRC610 |606.5|3811.9|450.4|421242|471849|59 |50.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|25|MBRRC611 |592.3|3803.2|450.3|421229|471838|58 |50.00|RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

| | | | | | | | | | |102 | | | |

|26|MBRRC612 |630.4|3820.0|450.6|421265|471860|59 |60 |RC |mm |270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

|27|MBRDD617 |763.3|3981.4|496.7|421374|472038|105 |200.4|DD |PQ/HQ|270(0)|262(0)|-60(0)|

+--+---------+-----+------+-----+------+------+-----+-----+----------+-----+------+------+------+

Tabelle 3. Tabelle der Analyseergebnisse für bisher abgeschlossene Bohrungen

(die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Bohrlochlängen und stellen

nicht die wahren Mächtigkeiten dar Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt,

sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.)

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| |Von |Bis | | | |

|Bohrloch-ID|(m) |(m) |Breite (m)|Abschnitt |Kommentar |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |2,01?g/t Au & | |

| | | | |0,47?%?Sb und | |

| | | | | | |

| |149 |154 |5 |1,14?g/t Au & |Buffalo Reef |

|MBRRCDD01 |160 |161 |1 |0,2?%?Sb |South?Erweiterung |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |Kein signifikantes |Buffalo Reef- |

|MBRRCDD02 | | | |Ergebnis |Erweiterung |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |0,86?g/t Au | |

| | | | |beinhaltet | |

| | | | |1?m?@?1,41?g/t Au ab | |

| | | | |2?m, | |

| | | | |6?m?@?1,9?g/t Au ab | |

| | | | |8?m, | |

| | | | |2?m?@?0,94?g/t Au ab | |

| | | | |17?m, | |

| | | | |1?m?@?1,13?g/t Au ab | |

|MBRRC579 |2 |24 |22 |22?m |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |3,42?g/t Au & |Buffalo Reef- |

|MBRDD600 |55 |59 |4 |0,49?%?Sb |Erweiterung |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |4,79?g/t Au & | |

| | | | |0,61?%?Sb beinhaltet | |

| | | | |5?m?@?6,33?g/t Au & |Buffalo Reef- |

|MBRDD601 |43 |50 |7 |0,79?%?Sb ab 45?m |Erweiterung |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |1,82?g/t Au & | |

| | | | |0,61?%?Sb und | |

| | | | | | |

| | | | |2,17?g/t Au & | |

| | | | |0,30?%?Sb beinhaltet | |

| |22 |25 |3 |3?m?@?3,36?g/t Au & |Buffalo Reef- |

|MBRDD602 |26 |34 |8 |0,58?%?Sb ab 26?m |Erweiterung |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| |53 |54 |1 |3,96?g/t Au und | |

|MBRDD603 |121 |124 |3 |1,71?g/t Au |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |3,19?g/t Au & | |

| | | | |0,50?%?Sb beinhaltet | |

| | | | |2?m?@?5,60?g/t Au & | |

|MBRDD604 |99 |103 |4 |0,72?%?Sb ab 100?m |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |Kein signifikantes | |

|MBRDD605 | | | |Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |1,23?g/t Au & | |

| | | | |0,19?%?Sb und | |

| | | | | | |

| |36.7|45.7|9 |0,83?g/t Au & | |

|MBRDD606 |53.3|57.4|4.1 |0,10?%?Sb |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |Kein signifikantes | |

|MBRDD607 | | | |Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |Kein signifikantes | |

|MBRDD608 | | | |Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |Kein signifikantes | |

|MBRDD609 | | | |Ergebnis |BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |Kein signifikantes | |

|MBRDD610 | | | |Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |4,66?g/t Au & | |

|MBRDD611 |6.9 |9.9 |3 |1,28?%?Sb |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRDD612 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | |Kein signifikantes | |

|MBRDD613 | | | |Ergebnis |BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRDD614 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRDD615 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRDD616 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | | |Buffalo Reef- |

|MBRDD617 | | | |Ergebnisse stehen aus|Erweiterung |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

| | | | | |Buffalo Reef- |

|MBRRC578 | | | |Ergebnisse stehen aus|Erweiterung |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRRC581 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRRC580 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC3/BRC4-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRRC610 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRRC611 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

|MBRRC612 | | | |Ergebnisse stehen aus|BRC2/BRC3-Lücke |

+-----------+----+----+----------+---------------------+-----------------------+

Tabelle 4. Bohrlochansätze für die geplante Selinsing?Erweiterungsbohrung

+-------------+-----------------+ |

| Minenraster | MRSO | |

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|Bohrloch-ID|Ost |Nord|RL |Ost |Nord |RL |Tiefe (m)|Azimut|Dip|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|1 |1064|1930|492|421959|470049|100|380 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|2 |998 |1880|494|421900|469990|102|380 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|3 |922 |2110|498|421792|470207|106|160 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|4 |970 |2090|492|421843|470194|100|160 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|5 |1001|2050|494|421879|470159|102|160 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|6 |1003|1840|494|421911|469951|102|380 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|7 |695 |1580|521|421642|469651|129|160 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|8 |669 |1580|517|421616|469647|126|160 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

|9 |719 |1580|520|421666|469654|128|160 |270 |-60|

+-----------+----+----+---+------+------+---+---------+------+---+

Referenzen

[1] TSX: Monument announces commencement of expansion drilling program at

Selinsing Gold Mine (7. Juli 2025).

Erklärung der qualifizierten Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen

basieren auf Daten, die von Herrn Mark Shelverton BSc (Hons), Chief Managing

Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Er ist

Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine qualifizierte Person

im Sinne von NI?43?101.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu

den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung,

einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der

benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6, Kanada

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der

Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet

wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro

Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben

generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere

Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und

Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des

Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen

Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion;

Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der

Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und

der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und

alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige

Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,

treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann

keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser

sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

