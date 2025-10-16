DAX24.123 -0,2%Est505.603 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Vormittag

16.10.25 09:22 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 31,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
30,86 EUR -0,06 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 31,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 179.447 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 18,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 124,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,12 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Sector Perform

Commerzbank-Aktie etwas tiefer: Stellenabbau schreitet laut Betriebsrat zügig voran

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mf

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen