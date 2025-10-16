Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 31,16 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 31,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 179.447 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 18,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 124,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,12 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

