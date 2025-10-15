Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,18 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,18 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 31,87 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 31,02 EUR. Bei 31,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.127.836 Stück.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 124,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,954 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,12 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

