Commerzbank Aktie
Marktkap. 41,07 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 28 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
36,66 €
|Abst. Kursziel*:
-9,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
37,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,00%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
