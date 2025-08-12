DAX 24.274 +0,4%ESt50 5.404 +0,3%Top 10 Crypto 16,51 -2,9%Dow 44.819 -0,2%Nas 21.682 -0,1%Bitcoin 102.026 -3,2%Euro 1,1658 -0,4%Öl 66,53 +1,2%Gold 3.348 -0,2%
Commerzbank Aktie

37,50 EUR +0,71 EUR +1,93 %
STU
Marktkap. 41,07 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
Symbol CRZBF

RBC Capital Markets

Commerzbank Sector Perform

08:41 Uhr
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
37,50 EUR 0,71 EUR 1,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 28 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Commerzbank AG

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
36,66 €		 Abst. Kursziel*:
-9,98%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
37,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,00%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

08:41 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Commerzbank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

