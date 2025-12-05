DAX24.037 +0,7%Est505.745 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 -2,3%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.473 -0,9%Euro1,1652 +0,1%Öl63,23 -0,2%Gold4.223 +0,3%
Infineon-Aktie mit Rückenwind: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon sorgen für Impulse
Aktie im Blick

Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

05.12.25 11:58 Uhr
RBC Capital Markets veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der Commerzbank-Aktie passiert

Das Commerzbank-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,23 EUR 0,19 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 34,27 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 5,05 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 556.351 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 123,6 Prozent aufwärts. Am 11.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

mehr Analysen