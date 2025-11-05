Commerzbank-Aktie vor Bilanzvorlage: Quartalsergebnisse am Donnerstag - Was Experten erwarten
Experten haben ihre Prognosen für die Commerzbank-Bilanz abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Commerzbank stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Commerzbank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,571 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 EUR je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,97 Milliarden EUR - das wäre ein Abschlag von 53,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,44 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,52 EUR, gegenüber 2,08 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 12,03 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 26,06 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Commerzbank News
Bildquellen: Commerzbank AG
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen