Commerzbank-Aktie zieht kräftig an: Deutsche Bank Research verteilt Kaufempfehlung nach starkem Quartal
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt.
Die Commerzbank-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise deutliche 5,59 Prozent auf 33,60 Euro zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
