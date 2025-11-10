DAX23.984 +1,8%Est505.661 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,49 +4,8%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.712 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl63,74 +0,1%Gold4.078 +1,9%
Hohes Kursziel

Commerzbank-Aktie zieht kräftig an: Deutsche Bank Research verteilt Kaufempfehlung nach starkem Quartal

10.11.25 11:41 Uhr
Commerzbank-Aktie schießt nach Kurszielanhebung nach oben | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.

Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt.

Die Commerzbank-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise deutliche 5,59 Prozent auf 33,60 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Commerzbank

Analysen zu Commerzbank

08:51Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:51Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

