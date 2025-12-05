DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.515 +0,5%Euro1,1653 +0,1%Öl63,09 -0,4%Gold4.205 -0,1%
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
13F offengelegt

Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA im Q3

05.12.25 03:23 Uhr
SNB in Angst? So hat die Schweizerische Nationalbank ihr US-Aktienportfolio im 3. Quartal radikal umgebaut! | finanzen.net

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 172,35 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktienbestände quartalsweise offenzulegen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn größten US-Positionen im Portfolio der Notenbank im dritten Quartal 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat - dennoch blieb die Zusammensetzung der Top-10 weitgehend stabil.
Stichtag der Angaben ist der 30. September 2025.

Redaktion finanzen.net

Q3 2025: Das sind die US-Aktien im Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB)

Platz 11: Das Ranking

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 172,35 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktieninvestitionen quartalsweise offenzulegen. Die folgende Übersicht zeigt die zehn größten US-Positionen im Portfolio der Schweizer Notenbank im dritten Quartal 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen. Stichtag der Offenlegung ist der 30. September 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Schweizerische Nationalbank

Platz 10: Berkshire Hathaway

Eingeleitet werden die 10 größten Aktieninvestitionen der SNB auch im dritten Quartal vom Konglomerat von Investoren-Legende Warren Buffett: Berkshire Hathaway. Im Berichtszeitraum trennte sich die Schweizer Notenbank von 149.400 B-Aktien des Unternehmens. Die übrigen 3.906.505 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 1,96 Milliarden US-Dollar und machte damit 1,14 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 9: Alphabet C

Auch Google-Mutter Alphabet konnte trotz Abverkäufen den neunten Platz verteidigen. Im dritten Quartal trennte sich die SNB von 813.700 Papieren und hielt damit noch 14.162.400 C-Aktien des Konzerns. Mit einem Wert von 3,45 Milliarden US-Dollar reicht es für einen Depot-Anteil von 2 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 8: Tesla

Tesla konnte seine Platzierung auch beibehalten - und das, obwohl die SNB auch hier den Rotstift ansetzte und 406.900 Aktien veräußerte. Die restlichen 8.356.175 Anteilsscheine waren am 30. September 3,72 Milliarden US-Dollar wert und entsprachen eine Anteil von 2,16 Prozent am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 7: Alphabet A

Die A-Aktien des Google-Konzerns Alphabet befinden sich ebenfalls weiterhin unter den Top-10 der SNB-Beteiligungen. Nachdem sich die Schweizer Notenbank im vergangenen Jahresviertel von 880.500 Papieren trennte, blieben noch 16.776.600 Aktien im Depot enthalten. Mit einem Wert von 4,08 Milliarden US-Dollar und einem Portfolioanteil von 2,37 Prozent kann das Investment den siebten Platz verteidigen.

Quelle: sec.gov, Bild: Naypong / Shutterstock.com

Platz 6: Broadcom

Für die Broadcom-Beteiligung ging es ebenfalls weder auf- noch abwärts. Nachdem sich die SNB im dritten Quartal von 641.400 Aktien getrennt hatte, hatten die übrigen 12.880.230 Papiere zum Stichtag einen Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar. Bei einem Depotanteil von 2,47 Prozent bleibt das Investment auf Platz 6.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: Meta Platforms

Ebenfalls seine Position im Ranking halten kann Meta Platforms. Hier stieß die SNB insgesamt 372.000 Papiere ab. Damit blieben im Depot noch 6.258.600 Aktien des Social-Media-Konzerns enthalten, die zum Stichtag 4,6 Milliarden US-Dollar wert waren (2,67 Prozent Depotanteil).

Quelle: sec.gov, Bild: mundissima / Shutterstock.com

Platz 4: Amazon

Amazon konnte seine Position auf Platz 4 ebenfalls verteidigen. Und auch hier wurde im vergangenen Quartal kräftig verkauft. Von stolzen 1.369.700 Aktien trennte sich die SNB in Q3. Die übrigen 27.542.600 Anteilsscheine machten mit einem Gesamtwert von 6,05 Milliarden US-Dollar 3,51 Prozent des gesamten Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 3: Microsoft

Um einem Platz abwärts ging es im Berichtsquartal für Microsoft. Insgesamt stieß die SNB 1.024.200 Aktien des Tech-Riesen ab. Mit noch 20.353.870 Papieren schaffte es die Beteiligung zum Stichtag auf einen Wert von 10,54 Milliarden US-Dollar und einen Depotanteil von 6,12 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 2: Apple

Um einen Platz nach oben ging es derweil für den iKonzern Apple. Doch auch hier trennte sich die SNB von 2.419.300 Papieren. Übrig blieben jedoch 43.054.168 Aktien im Wert von 10,96 Milliarden US-Dollar, die einen Anteil von 6,36 Prozent am gesamten Portfolio ausmachten.

Quelle: sec.gov, Bild: r.classen / Shutterstock.com

Platz 1: NVIDIA

Unangefochten auf dem ersten Platz bleibt nach wie vor NVIDIA. Und das, obwohl die SNB auch hier im Berichtszeitraum eine große Menge an Aktien verkauft hat. Insgesamt trennte man sich hier von 3.525.700 Papieren. Übrig blieben immerhin noch 70.335.700 Anteilsscheine im Wert von 13,12 Milliarden US-Dollar. Mit einem Portfolioanteil von 7,61 Prozent bleibt der KI-Spezialist an der Spitze des SNB-Depots.

Quelle: sec.gov, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com

In eigener Sache

