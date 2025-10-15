DAX24.297 +0,3%Est505.628 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,33 +0,1%Gold4.211 +1,7%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktie im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Vormittag an Boden

15.10.25 09:22 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 31,44 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 31,44 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 121.192 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 22,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 55,79 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,954 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,12 EUR aus.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

RBC Capital Markets veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Sector Perform

Commerzbank-Aktie etwas tiefer: Stellenabbau schreitet laut Betriebsrat zügig voran

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

