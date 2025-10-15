DAX24.211 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.777 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,11 -0,3%Gold4.198 +1,4%
ROUNDUP: Hohe Erträge beflügeln Gewinn der Bank of America - Aktie legt zu

15.10.25 16:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
45,31 EUR 1,90 EUR 4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Sprudelnde Einnahmen haben Bank of America im Sommer wie anderen Geldhäusern aus den USA überraschend viel Gewinn eingebracht. Im dritten Quartal verdiente das Institut unter dem Strich rund 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro) und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zinsüberschuss und Aktienhandel wuchsen stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im frühen US-Handel um mehr als fünf Prozent zu.

Insgesamt kletterten die Erträge um elf Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar. Allein der Zinsüberschuss sprang im Jahresvergleich um neun Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar nach oben, und der Aktienhandel warf um 14 Prozent höhere Erträge ab als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Anstieg gerechnet.

Zugleich legte Bank of America weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück: Nach 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum waren es nun 1,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Risikovorsorge gerechnet./stw/mne/jha/he

