DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.276 -0,2%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.838 -2,8%Euro1,1569 ±-0,0%Öl62,85 -0,9%Gold4.107 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelskonflikt weiter im Blick: DAX vor schwächerem Start -- Asien unsicher - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Continental, Tesla, Fraport, Rio Tinto im Fokus
Top News
Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Quartalszahlen voraus

Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.25 09:06 Uhr
Ausblick: Bank of America präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel | finanzen.net

Bank of America zieht Bilanz - das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
42,02 EUR -0,39 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bank of America gibt am 15.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Wer­bung

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,952 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bank of America einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten eine Verringerung von 46,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 27,52 Milliarden USD gegenüber 51,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,70 USD im Vergleich zu 3,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 108,91 Milliarden USD, gegenüber 195,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: David Huntley / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bank of America Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bank of America Corp.

DatumRatingAnalyst
16.04.2024Bank of America OutperformRBC Capital Markets
15.04.2021Bank of America OutperformRBC Capital Markets
19.01.2021Bank of America NeutralUBS AG
14.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
05.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.04.2024Bank of America OutperformRBC Capital Markets
15.04.2021Bank of America OutperformRBC Capital Markets
14.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
05.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
18.06.2019Bank of America OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.01.2021Bank of America NeutralUBS AG
15.04.2020Bank of America NeutralUBS AG
04.04.2019Bank of America HoldHSBC
02.01.2019Bank of America Equal WeightBarclays Capital
02.01.2018Bank of America Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.12.2012Bank of America verkaufenJMP Securities LLC
23.01.2012Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH
27.10.2011Bank of America verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
20.10.2011Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH
14.09.2011Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bank of America Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen