Pressestimme: 'Südwest-Presse' zu Trumps Vorschlägen für Gaza

16.10.25 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zu Trumps Vorschlägen für Gaza:

"Die Erschießungen von Dutzenden Menschen durch die Hamas im Gazastreifen gehen erstaunlicherweise ohne großen Aufschrei von Bürgerrechtsgruppen hierzulande über die Bühne. Sogar US-Präsident Donald Trump spricht jetzt davon, dass seine Verhandler der islamistischen Terrorgruppe die Erlaubnis erteilt hätten, sich erneut zu bewaffnen, um vorübergehend Ordnung im Gazastreifen herzustellen. Wie ernst Trump seine Ankündigung einer Entwaffnung der Islamisten meint, stellt er mit seiner Äußerung selbst infrage. Zumal noch vollkommen unklar ist, welche Befugnisse eine Friedenstruppe haben wird. Die bittere Ironie liegt darin, dass nun ausgerechnet die Hamas Ordnungshüter sein und Hilfslieferungen bewachen soll. Also diejenige Terrortruppe, die mit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 den Krieg begonnen und sich an früheren Hilfslieferungen bereichert hat."/DP/jha