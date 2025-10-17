DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 ±0,0%Top 10 Crypto14,93 -1,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin93.046 +0,7%Euro1,1703 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
KI-Hype

Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht

17.10.25 03:12 Uhr
Milliardendeal zwischen OpenAI und AMD: Das hat den Chef von NASDAQ-Aktie NVIDIA überrascht | finanzen.net

Der Milliardenvertrag zwischen AMD und OpenAI wirbelt den KI-Markt auf. NVIDIA-Chef Jensen Huang reagiert überrascht wegen potenzieller Anteilsverschiebungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
201,50 EUR -2,65 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,40 EUR 0,96 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• OpenAI erhält Optionen auf bis zu 160 Millionen AMD-Aktien
• NVIDIA mit eigenem Milliarden-Investment in OpenAI
• Jensen Huang überrascht von potenziellen Anteilsverschiebungen

Milliardendeal zwischen AMD und OpenAI

Erst kürzlich verkündeten AMD und der ChatGPT-Entwickler OpenAI einen Milliardendeal über 6 Gigawatt Leistung. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 beginne die Bereitstellung von 1 Gigawatt AMD Instinct MI450-GPUs. Im Rahmen der Vereinbarung soll "die KI-Infrastruktur der nächsten Generation von OpenAI über mehrere Generationen von AMD Instinct-GPUs hinweg" betrieben werden, schreibt AMD. "Diese Partnerschaft ist für beide Unternehmen ein echter Gewinn, da sie sehr groß angelegte KI-Implementierungen ermöglicht und das gesamte Ökosystem voranbringt", heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Im Rahmen des Deals hat AMD OpenAI zudem einen Optionsschein für bis zu 160 Millionen AMD-Stammaktien ausgestellt. Dieser kann bei Erreichen bestimmter Meilensteine ausgeübt werden. "Die erste Tranche wird mit der ersten 1-Gigawatt-Bereitstellung ausgeübt, weitere Tranchen werden mit dem Anstieg der Käufe auf 6 Gigawatt ausgeübt", erklärt AMD. Darüber hinaus ist die Ausübung "daran geknüpft, dass AMD bestimmte Kursziele erreicht und OpenAI die technischen und kommerziellen Meilensteine erreicht, die für eine groß angelegte Bereitstellung durch AMD erforderlich sind."

NVIDIA-CEO überrascht

NVIDIA-CEO Jensen Huang zeigte sich nach der Ankündigung des Milliardendeals überrascht, dass AMD OpenAI im Rahmen der Vereinbarung zehn Prozent seines Unternehmens angeboten hat - denn sollte OpenAI die Optionen vollständig ausüben, könnte der ChatGPT-Entwickler tatsächlich zehn Prozent der Anteile an AMD erwerben.

"Das ist einfallsreich, einzigartig und überraschend, wenn man bedenkt, wie begeistert sie von ihrem Produkt der nächsten Generation waren", so Huang in einem Interview mit CNBCs "Squawk Box". "Ich bin überrascht, dass sie 10 % des Unternehmens verschenken, bevor sie es überhaupt aufgebaut haben. Aber wie auch immer, es ist clever, denke ich."

NVIDIA ebenfalls mit Milliardeninvestment

NVIDIA selbst hatte Ende September eine Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI in den nächsten zehn Jahren bekannt gegeben. Mit der Investition sollen neue KI-Rechenzentren mit NVIDIA-Technik aufgebaut und deren Energieversorgung unterstützt werden. Der ChatGPT-Entwickler erklärte sich bereit, NVIDIA-Systeme zu bauen und einzusetzen, die 10 Gigawatt Leistung benötigen. Laut Huang entsprach dies zum Zeitpunkt der Ankündigung zwischen 4 und 5 Millionen Grafikprozessoren.

NVIDIAs Investition unterscheide sich laut Huang jedoch "sehr" von OpenAIs Vereinbarung mit AMD, da das Unternehmen direkt an OpenAI verkaufen könne. NVIDIAs Milliardendeal sorgte allerdings für Bedenken hinsichtlich der "Zirkularität".

Bezüglich der Finanzierung des Vertrages mit NVIDIA, erklärte Huang laut CNBC: "Sie haben noch nicht das Geld dafür." Laut dem NVIDIA-CEO werde OpenAI "dieses Geld zunächst einmal durch ihre exponentiell wachsenden Einnahmen, Eigenkapital oder Schulden aufbringen müssen". Huang ergänzte, dass er nach der früheren Investition in OpenAI "nur bedauere, dass wir nicht mehr investiert haben".

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com

