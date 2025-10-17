DAX23.765 -2,1%Est505.575 -1,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,19 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.724 -2,9%Euro1,1701 +0,1%Öl60,35 -1,1%Gold4.339 +0,3%
Neues Modell gesucht

Aktien von Pony AI und Stellantis aber schwach: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa

17.10.25 11:00 Uhr
Aktien von Stellantis und NASDAQ-Wert Pony AI fallen aber: Neues Modell für Kanada in Planung - Robotaxis mit Pony AI in Europa | finanzen.net

Stellantis sucht nach den Worten des kanadischen Premierminister Mark Carney nach einem neuen Modell, das es dem Autohersteller ermöglichen würde, ein stillgelegtes Werk in Ontario wieder in Betrieb zu nehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,75 EUR 0,03 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Sie erwägen, ein anderes Modell in Brampton zu produzieren. Diese Entscheidung soll im Zusammenhang mit dem Abschluss des USMCA getroffen werden", sagte Carney und bezog sich dabei auf den bestehenden Handelspakt zwischen den USA, Mexiko und Kanada, der nächstes Jahr überprüft werden soll.

Wer­bung

Carney fügte hinzu, ihm sei auch zugesichert worden, dass die Arbeitnehmer am Standort Brampton unterstützt würden, einschließlich der Möglichkeit, an einem anderen Standort zu arbeiten.

Das Werk in Brampton wurde Anfang 2024 geschlossen, um es für ein neues Jeep-Modell umzurüsten. Am Dienstag hatte Stellantis jedoch angekündigt, die Jeep-Produktion aus dem Werk außerhalb von Toronto in ein Montagewerk in Belvidere, Illinois, zu verlagern. Dies ist Teil der Pläne, 13 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren und 5.000 Arbeitsplätze im Mittleren Westen zu schaffen, um das Unternehmen vor den Zöllen von US-Präsident Donald Trump zu schützen.

Pony AI aus China will mit Stellantis Robotaxis in Europa einsetzen

Pony AI aus China kooperiert bei der Einführung von Robotaxis auf europäischen Straßen mit dem Autokonzern Stellantis. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete der Multimarkenhersteller mit dem chinesischen Entwickler für autonome Fahrtechnik, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Unternehmen heißt.

Wer­bung

In den kommenden Monaten sei geplant, Test-Robotaxis in Luxemburg zu starten, hieß es weiter. Der Europa-Sitz von Pony AI ist in Luxemburg.

Laut Mitteilung werden die Unternehmen ab 2026 schrittweise Robotaxi-Dienste in europäischen Städten einführen.

Die Partnerschaft soll sich zunächst auf leichte Nutzfahrzeuge konzentrieren. Der mittelgroße Lieferwagen des Stellantis-Konzerns werde mit der Software von Pony AI für autonomes Fahren ergänzt.

Wer­bung

"Fahrerlose Fahrzeuge haben das Potenzial, die Art und Weise, wie sich die Menschen in unseren Städten fortbewegen, zu verändern und bieten sicherere und erschwinglichere Optionen für Kommunen", sagte Ned Curic, Chief Technology Officer von Stellantis.

Unter den chinesischen Robotaxi-Anbietern verschärft sich derzeit der Wettbewerb. Die Pony-AI-Konkurrenten WeRide und Apollo von Baidu expandieren ebenfalls auf den europäischen Markt.

Stellantis-Papiere geben am Freitag in Mailand zeitweise um 0,50 Prozent nach auf 8,79 Euro, derweil fallen die Titel von Pony AI im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 2,52 Prozent auf 19,90 US-Dollar.

Dow Jones

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

