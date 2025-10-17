Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 8,68 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,6 Prozent auf 8,68 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 8,63 EUR. Bei 8,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 5.633 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,75 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 19,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.
Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.
Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,659 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
