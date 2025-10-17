Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Freitagnachmittag gefragt

So bewegt sich Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 8,90 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 8,90 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 8,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.201 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 54,44 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 18,44 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,144 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,659 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert

Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika

Stellantis-Aktie im Plus: Offenbar Milliarden-Investitionen in den USA geplant