Stellantis Aktie
Marktkap. 24,21 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 8,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,30 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,47 €
|Abst. Kursziel*:
-1,96%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
8,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,72%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
