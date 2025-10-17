DAX aktuell

Negative Vorgaben aus Übersee belasten den deutschen Aktienmarkt am Freitag und bescheren ihm einen Rutsch unter die runde Marke von 24.000 Punkten.

Der DAX eröffnete mit einem kräftigen Verlust von 1,81 Prozent bei 23.833,11 Punkten und weitet sein Minus im Anschluss noch etwas aus.

Martin Utschneider, Analyst beim Broker Robomarkets bleibt aus charttechnischer Sicht dennoch weiter optimistisch: Die aktuelle Entwicklung sei zwar ernüchternd, "aber aus chart- und markttechnischer Sicht ist noch nichts Dramatisches passiert". Ob Anleger mit der eingetrübten Stimmung sowie dem Wochenende vor der Tür sich im Handelsverlauf doch noch dazu entschließen, erneut den Rücksetzer zu kaufen, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Rekordhoch rückt wieder in die Ferne

Erst am Donnerstg der vergangenen Woche (9. Oktober) hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Vorgaben belasten - Sorgen um US-Kreditmarkt

Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem Börsenschluss in Europa in die Verlustzone gerutscht. Die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken verschreckte die Anleger an der Wall Street, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekanntgegeben hatten - und sorgt heute auch hierzulande für Abgabedruck. So hatten die Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance von Problemen mit Kreditnehmern und faulen Krediten berichtet. Händler sprechen von wachsenden Sorgen hinsichtlich des US-Kreditmarktes. Zwar handele es sich nicht um einen systemischen Kreditkollaps, aber um ein klares Warnsignal.

"Die Angst vor einer neuen Krise ist zurück. Und mit den Problemen der beiden Regionalbanken ist ein neuer potenzieller Krisenauslöser dazugekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut "dpa-AFX". "Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor Holdings, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", sagte auch NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril laut "Dow Jones Newswires".

Anleger werden vorsichtiger

Noch vor etwas mehr als einer Woche war der Dax, vom KI-Boom getrieben, auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkten geklettert. Der wieder verstärkt aufgeflammte Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgte aber für eine Korrektur. Seither kämpfte das deutsche Börsenbarometer gegen ein weiteres Absacken an. Dass die Anleger vorsichtig sind, dürfte nicht überraschen, denn im bisherigen Jahresverlauf ist der DAX per Donnerstagsschluss bereits um knapp 22 Prozent gestiegen.

Geplantes Trump-Putin-Treffen nur Randnotiz

Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein anschließend vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest ist für Marktteilnehmer zum Wochenausklang allenfalls eine Randnotiz.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires