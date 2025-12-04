DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.485 +0,1%Bitcoin79.083 -1,5%Euro1,1655 -0,2%Öl63,48 +1,2%Gold4.211 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher Rheinmetall-Aktie im Plus: Insiderkäufe und bullishes Kursziel stützen - RENK- und HENSOLDT-Aktie höher
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Fokus auf starken Autowerten

04.12.25 18:25 Uhr
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Fokus auf starken Autowerten | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.882,0 PKT 188,3 PKT 0,79%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.718,1 PKT 23,5 PKT 0,41%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. Anleger gehen weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihren Leitzins noch einmal senken wird. Dass die Ukraine und die Vereinigten Staaten in Florida weiter nach Wegen zu einem Frieden in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine suchen, wurde zur Kenntnis genommen.

Wer­bung

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 baute seine Erholung seit dem November-Zwischentief auf 4,5 Prozent aus, indem er am Donnerstag um 0,41 Prozent auf 5.718,08 Punkte zulegte. Gestützt wurde er - und noch stärker der deutsche Dax - von Automobilaktien. Neben einem optimistischen Jahresausblick der Bank of America kam es diesen Branchenwerten auch zugute, dass US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Kraftstoffvorgaben ankündigt hatte.

Außerhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,19 Prozent auf 9.710,87 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,27 Prozent auf 12.893,61 Punkte kletterte.

Die beiden größten Gewinner im EuroStoxx waren die deutschen Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW mit Anstiegen um bis zu 4,8 Prozent. Noch deutlicher reagierten allerdings Renault in Paris mit plus 6,4 Prozent auf die Nachricht, dass der Bank-of-America-Analyst Horst Schneider zuversichtlich für Europas Autobranche gestimmt ist - und Renault nun zum Kauf empfiehlt.

Wer­bung

Entscheidend ist laut Schneider der geringere regulatorische Druck, der für mehr Flexibilität sorge, schrieb er. In Europa steht das eigentlich für 2035 geplante Verbrenner-Aus vor der Aufweichung und auch in den USA könnten die Anforderungen an den Schadstoffausstoß fallen. Denn Trump kündigte Lockerungen an den Vorgaben an, wie viel Kraftstoff Fahrzeuge künftig verbrauchen dürfen. Die DZ Bank schrieb am Donnerstag, dies spiele dem europäisch-amerikanischen Autobauer Stellantis in die Karten.

Unter die großen Eurostoxx-Gewinner mischten sich auch die Aktien von Schneider Electric, die 3,5 Prozent an Wert gewannen. Die US-Bank JPMorgan hatte den Aktien mit einer Hochstufung auf "Overweight" ein optimistisches Votum ausgesprochen. Schneider attestierte Analyst Phil Buller in seiner Studie das "klassenbeste Produktportfolio".

Ein negativer Ausreißer waren die Philips-Aktien, die um 5,6 Prozent absackten. Die US-Bank Citigroup hatte sich nach einem Gespräch auf einer hauseigenen Investorenkonferenz kritisch zu den Perspektiven des Medizintechnikkonzerns äußerte. Veronika Dubajova führte dabei Zollunsicherheiten und die Aussichten in China auf.

Wer­bung

Am Schweizer Markt waren ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) mit 2,3 Prozent Plus gefragt. Das Unternehmen hatte eine strategische Partnerschaft im Bereich Rechenzentren abgeschlossen. Der Technologiekonzern übernimmt einen Minderheitsanteil am britischen Unternehmen OctaiPipe, einem Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren.

In London waren die Aktien des Verlagshauses Future auffällig mit einem Plus von 6,5 Prozent. Nach einem schwierigen Jahr 2025, das unter anderem von einer schwächeren Werbenachfrage geprägt war, überzeugte das Unternehmen mit der Prognose eines moderaten Umsatzwachstums im bereits angelaufenen Geschäftsjahr./tih/mis

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:31Neuer Erholungsversuch erfolgreich: DAX zeigte sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
18:25ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Fokus auf starken Autowerten
18:03ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Im Plus - Starke Autowerte und US-Zinshoffnung
18:00Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Fokus auf starken Autowerten
17:58Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
17:21Philippine Airlines verkauft zwei bestellte Airbus A350-1000 und least sie zurück
16:05Offene Immobilienfonds, ZBI Debakel, Porsche, Voi, Christian Lindner - das war Donnerstag, 4.12.2025
15:58DAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im DAX
mehr