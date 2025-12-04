DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -3,5%Nas23.469 +0,1%Bitcoin79.224 -1,3%Euro1,1658 -0,1%Öl63,40 +1,0%Gold4.216 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Prognosen -- DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Neuer Erholungsversuch erfolgreich: DAX zeigte sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen Neuer Erholungsversuch erfolgreich: DAX zeigte sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Gesetzesänderungen: Mehr Sicherheit für die Bundeswehr

04.12.25 18:53 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehreren Zwischenfällen an Kasernen der Bundeswehr soll die Sicherheit der Truppe erhöht werden. Deshalb hat der Bundestag eine Reihe von Gesetzesänderungen verabschiedet, die unter anderem zusätzliche Befugnisse für Feldjäger, Wachleute und den Militärischen Abschirmdienst (MAD) vorsehen. Die SPD-Abgeordnete Marja-Liisa Völlers sprach von einem "umfassenden Paket, um die Bundeswehr widerstandsfähiger zu machen".

Wer­bung

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gilt die militärische Infrastruktur verstärkt als Ziel von Cyberattacken sowie Spionage- und Sabotageversuchen. Mehrere Drohnen unbekannter Herkunft überflogen etwa im Januar den Militärflugplatz in Manching bei Ingolstadt. Im vergangenen Jahr wurden am Wasserwerk der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn ein Loch im Zaun sowie "abnorme Wasserwerte" festgestellt.

Der Bundestag verschärfte ferner die Regelungen für ehemalige Soldatinnen und Soldaten. Bislang benötigten sie nur in den ersten zehn Jahren nach Ausscheiden aus der Bundeswehr eine Genehmigung, wenn sie eine Tätigkeit für "fremde Mächte" aufnehmen wollten. Diese Befristung auf zehn Jahre wurde nun gestrichen. Hintergrund sind Berichte, wonach ehemalige Mitglieder der Luftwaffe chinesische Piloten ausgebildet haben sollen./ax/DP/men