EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und Aktualisierung der mittelfristigen Prognose

04.12.25 18:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,24 EUR -0,66 EUR -3,49%
EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und Aktualisierung der mittelfristigen Prognose

04.12.2025 / 18:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SCHOTT Pharma: Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und Aktualisierung der mittelfristigen Prognose

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im Bereich von 2-5% sowie eine EBITDA-Marge von rund 27%. Diese Prognose weicht von den aktuellen Markterwartungen von 8,2% währungsbereinigtem Wachstum und einer EBITDA-Marge von 28,8% ab (Quelle: Vara Consensus, 03. Dezember 2025).

Darüber hinaus aktualisiert SCHOTT Pharma den mittelfristigen Ausblick für die Jahre 2027 bis 2029 auf ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6–8% und erwartet, dass sich die EBITDA-Marge in den kommenden Jahren in Richtung 30% erhöht.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 entsprechen den Markterwartungen und werden heute noch in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 11. Dezember 2025 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht.

 


Ende der Insiderinformation

04.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Deutschland
ISIN: DE000A3ENQ51
WKN: A3ENQ5
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2240736

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2240736  04.12.2025 CET/CEST

mehr Analysen