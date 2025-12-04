DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 -2,2%Nas23.472 +0,1%Bitcoin78.984 -1,6%Euro1,1655 -0,2%Öl63,44 +1,1%Gold4.202 ±-0,0%
Schott Pharma kämpft mit dem Markt - Verhaltene Ziele für 2026

04.12.25 19:26 Uhr
MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma kämpft weiter mit der Marktunsicherheit und nimmt sich für das neue Geschäftsjahr überraschend niedrige Umsatzziele vor. Im Geschäftsjahr 2026 (Ende September) dürfte der Erlös währungsbereinigt um 2 bis 5 Prozent wachsen, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Mainz mit. Am Markt wurde dem Unternehmen zufolge allerdings mit gut 8 Prozent Anstieg gerechnet. Bei der operativen Marge (Ebitda) gehen die Mainzer von 27 Prozent aus und damit ebenfalls weniger als von Experten mit fast 29 Prozent erwartet. Die Aktie gab nachbörslich rund zwei Prozent nach.

Den mittelfristigen Ausblick für die Jahre 2027 bis 2029 aktualisierte das Unternehmen aus dem SDax. So soll zwischen im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent erzielt werden. Die operative Marge soll sich in Richtung 30 Prozent erhöhen.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 entsprächen den Markterwartungen, hieß es weiter. Der Umsatz wuchs währungsbereinigt um 5,8 Prozent auf 986,2 Millionen Euro. Die operative Marge sei währungsbereinigt von 26,9 auf 28,4 Prozent geklettert.

Die detaillierten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr kommen in einer Woche am 11. Dezember./men/mis

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
03.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

