SCHOTT Pharma Aktie

23,85 EUR -0,05 EUR -0,21 %
STU
Marktkap. 3,61 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
NEU
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

SCHOTT Pharma Buy

08:16 Uhr
SCHOTT Pharma
23,85 EUR -0,05 EUR -0,21%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 29,20 auf 28,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe um drei Prozent unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Herstellers von Verpackungen für injizierbare Medikamente liege hingegen um etwa zehn Prozent über der Markterwartung./rob/bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 23:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,15 €		 Abst. Kursziel*:
19,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:16 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
06.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
05.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

