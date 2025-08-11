SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 3,61 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 29,20 auf 28,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe um drei Prozent unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Herstellers von Verpackungen für injizierbare Medikamente liege hingegen um etwa zehn Prozent über der Markterwartung./rob/bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 23:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,15 €
|Abst. Kursziel*:
19,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,75%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
