SCHOTT Pharma Aktie

18,28 EUR +0,24 EUR +1,33 %
STU
Marktkap. 2,73 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SCHOTT Pharma Buy

08:01 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
18,28 EUR 0,24 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Schott Pharma von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt wurde. Seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2024 habe es bei dem Pharmaverpackungshersteller eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend. Die bis 2030 zunehmende Akzeptanz für Abnehmmittel (GLP-1) biete aber einen klaren Umsatzhorizont. Es sei zwar möglich, dass ein erneuerter mittelfristiger Ausblick nochmals für Volatilität sorgt. Sich verbessernde Branchentrends, die Cashflow-Perspektive und eine attraktive Bewertung sprächen aber für eine Kaufempfehlung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,08 €		 Abst. Kursziel*:
38,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,76%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:01 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Schott Pharma auf 'Buy' - Ziel 25 Euro
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittag südwärts
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge
dpa-afx SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias wird Nachfolger von Andreas Reisse als CEO von SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
