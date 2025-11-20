SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Donnerstagmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 18,18 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 18,18 EUR zu. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.649 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,25 EUR. Gewinne von 66,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,90 EUR am 10.11.2025. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 1,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,159 EUR, nach 0,160 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 28,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

