SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 18,12 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 18,12 EUR zeigte sich die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel um 15:49 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 18,26 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,02 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 11.464 Stück.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 30,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,94 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2025 auf bis zu 17,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,159 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma-Aktie wird bei 29,25 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 lud SCHOTT Pharma zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

