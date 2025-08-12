DAX 24.229 +0,9%ESt50 5.380 +0,8%Top 10 Crypto 16,87 +1,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.517 -0,4%Euro 1,1730 +0,5%Öl 65,70 -0,6%Gold 3.365 +0,6%
SCHOTT Pharma Aktie

Marktkap. 3,61 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
NEU
WKN A3ENQ5

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum dritten Quartal von 31 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Umsätze des Herstellers von Verpackungen für Pharmazeutika habe etwas geschwächelt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,15 €		 Abst. Kursziel*:
20,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

08:16 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
06.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
05.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

