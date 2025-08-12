SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 3,61 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum dritten Quartal von 31 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Umsätze des Herstellers von Verpackungen für Pharmazeutika habe etwas geschwächelt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,15 €
|Abst. Kursziel*:
20,08%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
