ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Schott Pharma auf 18 Euro - 'Sector Perform'

22.01.26 09:04 Uhr
Aktien
Aktien
SCHOTT Pharma
14,42 EUR 0,06 EUR 0,42%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für SCHOTT Pharma von 21,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die gesenkten Erwartungen im Zuge der Geschäftszahlen von Anfang Dezember spiegelten die nur schwer einzuschätzende Marktlage für wichtige Produktlinien wider, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die strukturellen Wachstumsimpulse aber intakt./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

