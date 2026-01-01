DAX24.869 +1,3%Est505.957 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
DAVOS/Merz: Deutschland wird mehr im Hohen Norden machen

22.01.26 10:17 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat auf dem Weltwirtschaftsforum eine verstärkte Unterstützung aus Deutschland für die militärische Absicherung in der Arktis zugesichert. Er bekräftigte dabei die Rolle der Nato. "Wir werden die Prinzipien beibehalten, auf denen die transatlantische Partnerschaft gegründet ist, vor allem Souveränität und territoriale Integrität", sagte der Kanzler.

Er begrüßte im Streit um Grönland, dass die USA die Bedrohung durch Russland in der Arktis erst nähmen. Die Bedrohung sei Teil der Rivalität von Großmächten und ziele auf Europa wie die USA.

"Wir teilen die Überzeugung, dass wir als europäische Nato-Verbündete mehr zur Sicherung im Hohen Norden als Nato machen müssen. Das ist ein gemeinsames transatlantisches Interesse", sagte Merz. Und: "Wir machen das im Rahmen der Nato. Wir werden mehr machen."/cn/DP/jha