ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Befesa auf 36 Euro - 'Buy'

22.01.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Befesa
32,04 EUR 1,44 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Vorgaben im Rahmen des CO2-Grenzausgleichssystems der Europäischen Union (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) untermauerten seine positive Haltung zu Befesa, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie dürften das längerfristige Wachstum des Recyclers von Industriestäuben fördern./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

