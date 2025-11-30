DAX 23.738 +0,1%ESt50 5.702 +0,3%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.887 +1,7%Euro 1,1663 +0,3%Öl 63,11 +1,2%Gold 4.227 +0,5%
Top News
Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Befesa Aktie

Befesa Aktien-Sparplan
27,24 EUR +0,08 EUR +0,29 %
STU
25,31 CHF -0,01 CHF -0,04 %
BRX
Marktkap. 1,1 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

13:36 Uhr
Befesa Buy
Befesa
27,24 EUR 0,08 EUR 0,29%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzchef des Spezialisten für Industrieabfälle habe die Investitionspläne bei Recytech bekräftigt, schrieb Lasse Stueben in seinem Kommentar vom Dienstag. In den USA laufe es zudem rund./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
24,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,82%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

13:36 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.11.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Befesa Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

finanzen.net So schätzen Analysten die Befesa-Aktie ein
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: Pluszeichen im SDAX
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus
finanzen.net Befesa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net So schätzen Analysten die Befesa-Aktie ein
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
