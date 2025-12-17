Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die nachhaltigsten Sektoren und Aktien mit den besten Erfolgsaussichten seien diejenigen, die sich mit Protektionismus, Sicherheit und Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Zu ihren "Top Picks" in puncto Nachhaltigkeit im Jahr 2026 gehören unter anderem Befesa, Secunet und Friedrich Vorwerk./edh/tih

