DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingebracht MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Befesa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Befesa Aktien-Sparplan
30,28 EUR -0,74 EUR -2,39 %
STU
28,03 CHF -1,06 CHF -3,63 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,25 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2H5Z1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1704650164

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFSAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

08:31 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
30,28 EUR -0,74 EUR -2,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die nachhaltigsten Sektoren und Aktien mit den besten Erfolgsaussichten seien diejenigen, die sich mit Protektionismus, Sicherheit und Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Zu ihren "Top Picks" in puncto Nachhaltigkeit im Jahr 2026 gehören unter anderem Befesa, Secunet und Friedrich Vorwerk./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
Analyst Name:
Lauma Kalns-Timans 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

08:31 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus
finanzen.net XETRA-Handel SDAX notiert im Minus
finanzen.net XETRA-Handel SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net So schätzen Analysten die Befesa-Aktie ein
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Befesa zu myNews hinzufügen