Befesa Aktie
Marktkap. 1,25 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die nachhaltigsten Sektoren und Aktien mit den besten Erfolgsaussichten seien diejenigen, die sich mit Protektionismus, Sicherheit und Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Zu ihren "Top Picks" in puncto Nachhaltigkeit im Jahr 2026 gehören unter anderem Befesa, Secunet und Friedrich Vorwerk./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
|
Analyst Name:
Lauma Kalns-Timans
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|08:31
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:31
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:31
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.11.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG