Befesa Aktie
Marktkap. 1,26 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,70 €
|Abst. Kursziel*:
19,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
