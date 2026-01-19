DAX24.866 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 -1,1%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.984 +0,6%Euro1,1695 +0,1%Öl64,54 -1,2%Gold4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Beazley weist Zurich-Offerte über 7,7 Milliarden Pfund zurück

22.01.26 10:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazley PLC
12,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
558,40 CHF 3,40 CHF 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Elena Vardon

DOW JONES--Der Cyber-Versicherer Beazley sträubt sich weiterhin gegen eine Übernahme durch Zurich Insurance. Wie das britische Unternehmen mitteilte, hat es auch das fünfte Angebot der Schweizer, mit dem Beazley mit 7,7 Milliarden Pfund bewertet wird, zurückgewiesen. Die Ablehnung des Boards sei einstimmig ausgefallen. In der Offerte werde Beazley mitsamt seinen langfristigen Aussichten deutlich unterbewertet.

Wer­bung

Zurich hat das Angebot über 12,80 Pfund je Aktie diese Woche öffentlich gemacht. Das vorherige, im Januar unterbreitete und zurückgewiesene Angebot war nicht veröffentlicht worden.

Zurich ist laut Beazley bereits im Juni 2025 drei Mal an das britische Unternehmen herangetreten. Es hat demnach ein noch höheres Angebot von 13,15 Pfund je Aktie bzw. einer Gesamtbewertung von 8,4 Milliarden Pfund abgelehnt. Beazley hat Zurich nach eigenen Angaben im Rahmen der Due Diligence begrenzte Informationen zukommen lassen.

"Das Board ist offen für alle Optionen, um Wert zu schaffen", teilte Beazley mit. Man sei aber zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten als eigenständiges und börsennotiertes Unternehmen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 04:25 ET (09:25 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beazley

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beazley

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
08:36Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:36Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
06.12.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
18.11.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Zurich Insurance SellUBS AG
08.12.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Zurich Insurance SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen