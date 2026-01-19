Beazley weist Zurich-Offerte über 7,7 Milliarden Pfund zurück

Von Elena Vardon

DOW JONES--Der Cyber-Versicherer Beazley sträubt sich weiterhin gegen eine Übernahme durch Zurich Insurance. Wie das britische Unternehmen mitteilte, hat es auch das fünfte Angebot der Schweizer, mit dem Beazley mit 7,7 Milliarden Pfund bewertet wird, zurückgewiesen. Die Ablehnung des Boards sei einstimmig ausgefallen. In der Offerte werde Beazley mitsamt seinen langfristigen Aussichten deutlich unterbewertet.

Zurich hat das Angebot über 12,80 Pfund je Aktie diese Woche öffentlich gemacht. Das vorherige, im Januar unterbreitete und zurückgewiesene Angebot war nicht veröffentlicht worden.

Zurich ist laut Beazley bereits im Juni 2025 drei Mal an das britische Unternehmen herangetreten. Es hat demnach ein noch höheres Angebot von 13,15 Pfund je Aktie bzw. einer Gesamtbewertung von 8,4 Milliarden Pfund abgelehnt. Beazley hat Zurich nach eigenen Angaben im Rahmen der Due Diligence begrenzte Informationen zukommen lassen.

"Das Board ist offen für alle Optionen, um Wert zu schaffen", teilte Beazley mit. Man sei aber zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten als eigenständiges und börsennotiertes Unternehmen.

