ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Adidas auf 180 Euro - 'Neutral'

22.01.26 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152,85 EUR -2,75 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas von 210 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Umsatzschätzungen am Mittwochnachmittag an ein moderateres Wachstum der Sportartikelbranche an. Er berücksichtigte dabei auch die jüngsten Signale von JD Sports./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

