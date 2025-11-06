Zurich Insurance Group wächst in allen Geschäftsbereichen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Die Schaden- und Unfallversicherung erzielte Unternehmensangaben zufolge Bruttoprämien in Rekordhöhe von 38,9 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr war getrieben von "außergewöhnlichem" Wachstum im Privatkundengeschäft und einer weiterhin positiven Dynamik im Firmenkundengeschäft.
Die Lebensversicherung setzte ihr profitables Wachstum den weiteren Angaben zufolge fort und steigerte die Bruttoprämien um 11 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar. Hier sorgte vor allem das Geschäft mit kapitaleffizienten Spar- und Vorsorgeschutzprodukten für Schub. Bei Farmers Exchanges legten die Bruttoprämien dank eines starken Wachstum im Neugeschäft und einer höheren Kundenbindung um 5 Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar zu.
"Die Dynamik bleibt in allen unseren Geschäftsbereichen stark, was auf hervorragende Ergebnisse im Privatkundengeschäft, ein profitables Prämienwachstum in der Lebensversicherung sowie ein beschleunigtes Wachstum bei der Anzahl abgeschlossener Versicherungsverträge bei Farmers zurückzuführen ist. Unser führendes Firmenkundengeschäft ist nach wie vor hoch profitabel. Zugleich profitieren wir aufgrund unseres Fokus auf die Bereiche Middle Market und Specialty von langfristigen Wachstumstrends wie Investitionen in Infrastruktur und technologiebezogene Bauvorhaben", sagte Chief Financial Officer Claudia Cordioli.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 02:46 ET (07:46 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.2025
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.2025
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen