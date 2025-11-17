DAX 23.318 -1,2%ESt50 5.569 -1,3%MSCI World 4.287 -0,4%Top 10 Crypto 12,35 -1,2%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.513 -1,1%Euro 1,1591 +0,0%Öl 63,92 -0,2%Gold 4.037 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet! Lithium-Aktien im Höhenflug: Warum Albemarle trotz E-Auto-Flaute durchstartet!
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zurich Insurance Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
604,60 EUR -14,60 EUR -2,36 %
STU
556,00 CHF -12,20 CHF -2,15 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 88,32 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 579919

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0011075394

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZFSVF

Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

09:56 Uhr
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
604,60 EUR -14,60 EUR -2,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich vor dem Investorentag des Versicherers mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Das Management habe wie erwartet keine neuen Ziele bekannt gegeben, aber seinen Kurs auf wichtigsten Ziele für 2025 bis 2027 bestätigt, schrieb Philip Kett am Dienstag. Die Präsentationen an diesem Tag werden sich auf den Mittelstand, den Einzelhandel und die US-Tochter Farmers ? alles strategische Wachstumsbereiche - konzentrieren./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
558,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
556,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,47%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

09:56 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
06.11.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Rentables Zurich Insurance-Investment? SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht am Montagnachmittag Abschläge
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI schwächer
PR Newswire Zurich selects Arrowsight to help transform on-site construction safety across the U.S. with proven camera-enabled coaching solution
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
EQS Group Zurich Resilience Solutions and GoImpact Capital Partners forge strategic alliance to bolster climate resilience across Asia Pacific
RSS Feed
Zurich Insurance AG (Zürich) zu myNews hinzufügen