Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 87,11 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich anlässlich des Übernahmeangebots für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Seine Gespräche mit Investoren deuteten auf einen baldigen Abschluss der Transaktion hin, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewährung operativer Unabhängigkeit für Beazley sei eine entscheidende Voraussetzung für die Zustimmung des Managements und trage dazu bei, das Risiko der Umsetzung mit der Bewertung in Einklang zu bringen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
520,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
555,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-6,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
555,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,31%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
