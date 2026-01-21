DAX 24.874 +1,3%ESt50 5.961 +1,3%MSCI World 4.505 +0,8%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.447 +1,0%Bitcoin 75.744 -1,0%Euro 1,1746 +0,5%Öl 64,26 -1,6%Gold 4.877 +1,0%
Zurich Insurance Aktie

Marktkap. 87,11 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

08:36 Uhr
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance AG (Zürich)
598,20 EUR -7,60 EUR -1,25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich anlässlich des Übernahmeangebots für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Seine Gespräche mit Investoren deuteten auf einen baldigen Abschluss der Transaktion hin, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewährung operativer Unabhängigkeit für Beazley sei eine entscheidende Voraussetzung für die Zustimmung des Managements und trage dazu bei, das Risiko der Umsetzung mit der Bewertung in Einklang zu bringen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 01:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
555,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
555,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,31%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
560,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

08:36 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
