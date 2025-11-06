DAX24.058 ±0,0%Est505.672 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.646 -0,8%Euro1,1515 +0,2%Öl63,97 +0,7%Gold4.007 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Planmäßiger Wechsel

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

06.11.25 11:40 Uhr
SCHOTT Pharma-Aktie leichter: Schott Pharma mit großem Chefwechsel - das ist der Nachfolger! | finanzen.net

Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat einen Nachfolger für den im kommenden Jahr in den Ruhestand gehenden Chef Andreas Reisse gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,54 EUR -0,22 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Christian Mias werde das Amt des Vorstandsvorsitzenden am 1. Mai kommenden Jahres übernehmen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Amtsinhaber Reisse geht Ende April 2026 planmäßig in den Ruhestand. Mias ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der SCHOTT Gruppe tätig; zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Electronic Packaging.

Wer­bung

Im XETRA-Handel am Donnerstag zeigt sich die SCHOTT Pharma-Aktie zeitweise um 0,11 Prozent tiefer bei 18,60 Euro.

/he/zb

MAINZ (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen