Planmäßiger Wechsel

Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat einen Nachfolger für den im kommenden Jahr in den Ruhestand gehenden Chef Andreas Reisse gefunden.

Christian Mias werde das Amt des Vorstandsvorsitzenden am 1. Mai kommenden Jahres übernehmen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Amtsinhaber Reisse geht Ende April 2026 planmäßig in den Ruhestand. Mias ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der SCHOTT Gruppe tätig; zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Electronic Packaging.

Im XETRA-Handel am Donnerstag zeigt sich die SCHOTT Pharma-Aktie zeitweise um 0,11 Prozent tiefer bei 18,60 Euro.

/he/zb

MAINZ (dpa-AFX)