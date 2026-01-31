SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,16 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,14 €
|Abst. Kursziel*:
9,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
