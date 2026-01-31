DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
Jefferies & Company Inc.

SCHOTT Pharma Hold

09:46 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
14,14 €		 Abst. Kursziel*:
9,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
14,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

