SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst
SCHOTT Pharma hat im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) bei seinem leichten Umsatzplus vor allem von Wachstum im Segment Drug Containment Solutions (DCS) profitiert.
Werte in diesem Artikel
Im margenstärkeren Segment Drug Delivery Systems (DDS) gingen die Einnahmen verglichen mit dem starken Vorjahresquartal leicht zurück, wie der Hersteller von Pharmaverpackungen bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte.
Wie bekannt, verbuchte das Unternehmen aus Mainz im Konzern einen Umsatzanstieg von 1 (organisch: 3) Prozent auf 256 Millionen Euro.
SCHOTT Pharma hatte vor einer Woche bereits Eckdaten zur Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal genannt und die Jahresprognose angepasst. So wird das organische Umsatzwachstum nur noch bei etwa 6 statt 6 bis 9 Prozent gesehen. Nach neun Monaten belief sich das organische Wachstum auf 5 Prozent.
Der Anteil margenstarker High-Value-Lösungen am Umsatz erreichte im dritten Quartal den von SCHOTT Pharma angestrebten Wert von 60 Prozent, bezogen auf die ersten neun Monate waren es 57 Prozent - 4 Punkte mehr als vor einem Jahr.
Die Verbesserung der EBITDA-Marge um 3 Prozentpunkte auf 32,4 Prozent im Konzern ging voll auf das Konto des Segments DCS (plus 5 Punkte), wo die Kosten gesenkt wurden, während die Marge des Segments DDS um 20 Basispunkte nachgab.
Die SCHOTT Pharma-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 0,62 Prozent auf 24,20 Euro nach.
DJG/rio/sha
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SCHOTT Pharma News
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
Analysen zu SCHOTT Pharma
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.2025
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.2025
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2024
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen