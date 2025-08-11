Wachstum im Segment DCS

SCHOTT Pharma hat im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) bei seinem leichten Umsatzplus vor allem von Wachstum im Segment Drug Containment Solutions (DCS) profitiert.

Im margenstärkeren Segment Drug Delivery Systems (DDS) gingen die Einnahmen verglichen mit dem starken Vorjahresquartal leicht zurück, wie der Hersteller von Pharmaverpackungen bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte.

Wie bekannt, verbuchte das Unternehmen aus Mainz im Konzern einen Umsatzanstieg von 1 (organisch: 3) Prozent auf 256 Millionen Euro.

SCHOTT Pharma hatte vor einer Woche bereits Eckdaten zur Gewinnentwicklung im abgelaufenen Quartal genannt und die Jahresprognose angepasst. So wird das organische Umsatzwachstum nur noch bei etwa 6 statt 6 bis 9 Prozent gesehen. Nach neun Monaten belief sich das organische Wachstum auf 5 Prozent.

Der Anteil margenstarker High-Value-Lösungen am Umsatz erreichte im dritten Quartal den von SCHOTT Pharma angestrebten Wert von 60 Prozent, bezogen auf die ersten neun Monate waren es 57 Prozent - 4 Punkte mehr als vor einem Jahr.

Die Verbesserung der EBITDA-Marge um 3 Prozentpunkte auf 32,4 Prozent im Konzern ging voll auf das Konto des Segments DCS (plus 5 Punkte), wo die Kosten gesenkt wurden, während die Marge des Segments DDS um 20 Basispunkte nachgab.

Die SCHOTT Pharma-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 0,62 Prozent auf 24,20 Euro nach.

DJG/rio/sha

DOW JONES