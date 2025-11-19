SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 18,08 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 18,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,08 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 593 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 67,31 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,159 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

