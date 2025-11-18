DAX23.301 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,27 +0,4%Gold4.040 -0,1%
SCHOTT Pharma im Blick

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittag südwärts

18.11.25 12:04 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 18,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,16 EUR -0,70 EUR -3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 18,08 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 17,98 EUR. Bei 18,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3.526 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 30,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,31 Prozent. Bei 17,90 EUR fiel das Papier am 10.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 1,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,159 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
mehr Analysen