SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 18,54 EUR ab.

Um 15:48 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 18,54 EUR ab. Bei 18,50 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.266 SCHOTT Pharma-Aktien.

Bei 30,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 63,16 Prozent Luft nach oben. Bei 17,90 EUR fiel das Papier am 10.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,159 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 256,46 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten