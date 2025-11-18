SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 18,02 EUR ab.

Um 09:02 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 18,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 18,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei 30,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 10.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,90 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2024 mit 0,160 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,159 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

