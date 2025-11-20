SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 18,50 EUR. Bei 18,92 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,92 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 2.032 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 30,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 63,51 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2025 auf bis zu 17,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,160 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,159 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,92 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

