Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 30,58 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 30,58 EUR. Bei 30,53 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 205.208 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 20,36 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 31,12 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,50 EUR je Aktie.

