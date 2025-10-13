Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 31,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,32 EUR. Zuletzt wechselten 78.426 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,60 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 55,98 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,12 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,14 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September